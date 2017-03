Ofrecieron concierto de jazz en Casa del Lago

Connect on Linked in

Redacción AZ / Xalapa

El Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana (Jazzuv) ofreció en días pasados un concierto especial con la presencia de la cantante Luz Varela, en compañía de músicos de primera línea.

La presentación convocó a una gran audiencia en el recinto cultural Casa del Lago UV y cerró el ciclo de actividades realizadas por esta casa de estudio en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, comentó Enrique Velasco del Valle.

Rafael Alcalá en el piano, Tim Mayer en el saxofón tenor, Aldemar Valentín en el bajo, Renato Domínguez en la batería y Roberto Sánchez-Picasso en la guitarra, miembros del cuerpo docente del Jazzuv, compartieron el escenario con Luz Varela.

La también arreglista y compositora, quien se profesionalizó en la importante casa de estudio Berkeley School of Music, comentó encontrarse muy contenta por visitar nuevamente Xalapa y con el encantador tema A weaver of dreams, comenzó el programa de la velada, que continuó con la canción Yesterdays, de Jerome Kern.

Después de agradecer a los músicos su versatilidad, la cantante aportó un tono melancólico a la noche, al introducir la melodía What’ll I Do, de Irving Berlin, como una evocación del amor que, a pesar de la lejanía, no se debilita.

En un momento más cercano con el público, los músicos compartieron Going Home, una composición original de la invitada, quien recordó la pieza como resultado de su añoranza por estar con su familia, al hallarse en otro país durante sus estudios.

El concierto siguió con grandes temas que los asistentes disfrutaron hasta el final, cuando la cantante se despidió muy complacida de su jornada de trabajo con el Jazzuv.