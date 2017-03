Deporta Trump a los primeros migrantes veracruzanos

MARTÍNEZ DE LA TORRE

La política nacionalista y conservadora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a causar estragos en la comunidad hispana, principalmente entre los más de 100 mil veracruzanos que viven en Carolina del Norte y Carolina del Sur, de donde hace unos días fueron deportados tres hombres, uno de la zona de Coatzacoalcos, otro de Las Choapas y uno de la región de Álamo.

Lo anterior lo informó, el director ejecutivo de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, Juvencio Rocha Peralta, quien comentó que -on las deportaciones ha incrementado el miedo entre la comunidad latina y, por lo tanto, muchas mujeres y hombres han dejado de tener una vida normal, es decir ya no viajan, no se recrean y tampoco asisten a eventos de ningún tipo, pues temen a las acciones del Gobierno.

“La gente ya le piensa dos veces antes de salir de su casa, y es que hay muchos que no tienen documentos en orden, tan sólo en Las Carolinas son más 100 mil veracruzanos los que están padeciendo esta situación. Los que trabajan tienen que pedir apoyo a personas que tienen licencia de manejo, para salir y realizar sus actividades, pues prefieren no arriesgarse a usar sus vehículos y ser sorprendidos por la policía”, agregó.

En entrevista telefónica, Rocha Peralta dijo que, aunque las autoridades de Carolina del Norte son un poco más conscientes de la situación, los hispanos ya no se confían y su temor cada día crece más, lo que provoca que muchos opten por quedarse encerrados en sus casas. “Ya no van a las iglesias, ni a las plazas donde se enseña el idioma inglés, tampoco a reuniones, porque piensan que serán deportados”, remarcó.

Para concluir, comentó que en las Carolinas hay mujeres y hombres de Poza Rica, Papantla, Coatzacoalcos, Las Choapas y otros municipios del centro, norte y sur del estado, que están padeciendo los efectos de la política aplicada por el gobierno de Donald Trump, quien inició su mandato el pasado 20 de enero y concluirá el mismo mes y día, pero del año 2021.