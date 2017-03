Resguarda Marina nueva fosa en Alvarado

Connect on Linked in

ALVARADO

Las camionetas de la Secretaría de Marina irrumpieron desde el domingo en la comunidad de Arbolillo en Alvarado, desde entonces todos saben que en medio de uno de los terrenos se encuentra una fosa clandestina más.

Los pescadores de la zona se niegan a dar detalles de la actividad que sucedía en aquel sitio, donde hoy son buscados restos de personas.

Lo único que saben todos es dónde está el sitio exacto que es resguardado por marinos y policías ministeriales, así como la manera más fácil de acercarse al punto exacto donde las autoridades confirmaron que hay otras fosas más de las que ya se habían encontrado en la entidad.

“Hay marinos, desde el sábado empezaron. El sábado llegó la avioneta. Ellos llegaron el domingo. Me dijeron”, narra uno de los pescadores de la zona, quien no sabe dar más detalles.

El pasado jueves el fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, confirmó que en Alvarado había sido localizada una fosa clandestina, de la cual desconocía el número de personas que se encontraban, pues todavía estaban en espera de la orden del juez de control para poder comenzar a sacar los restos.

Llegar al sitio resguardado no es difícil. En la comunidad pesquera de Arbolillo todos saben dónde se encuentra y así como ofrecen en la carretera los camarones en bolsas, los pobladores ofrecen las instrucciones para acercarse.

Unos mil metros separan la carretera del predio donde se encuentran resguardando los marinos. Justo junto a una casita color rosa, en el lugar donde retozan unos caballos.

Los marinos y los ministeriales están al fondo, a unos 500 metros, allí se encuentra el sitio donde fue el último paradero de algunas personas, las cuales no han podido ser sacadas hasta el momento.

Los ministeriales no colocaron cintas de precaución, a diferencia de todos los lugares que resguardan, fue hasta la llegada de las cámaras de fotografía y video que a lo lejos se logró observar como comenzaban a poner esa cinta amarilla que se ha dicho es básica para delimitar el lugar.

Desde el lugar donde vigilan los marinos, se ve la laguna de Alvarado y según los mismos pobladores existe un lugar donde las personas pueden bajar de las lanchas y que lleva justo al predio donde yacen personas.