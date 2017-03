Dale Dale – Fallan reciclajes

Fallan reciclajes

Luego de que Yunes Linares presumía y pensaba que como gobernador del estado también podía negociar así como quitar y poner candidaturas a su antojo, pero con el revés que le dieron al quitar de la lista de candidatos al ex contralor del estado, Ricardo García Guzmán, quien ya se había ido a registrar acompañado de “panistas connotados” de la zona, ya se hacía de candidato a alcalde de Pánuco, municipio que está gobernado por su hijo mayor.

Otro tema que ha dado de que hablar ha sido que invitaran por parte del PRI a Francisco Ávila Camberos para ser el candidato a alcalde de Veracruz, municipio que ya hace varios años gobernara, como segundo presidente municipal panista. Total, que luego de varios días de hacerse del “rogar” y salir a dar comunicados de que sí iba, que lo estaba pensando, que no sabía y así se la llevó para ser nota, cuando ya no lo era, parece que sólo quiso utilizar a los priistas que tanta experiencia tienen en los trafiques de candidatos y únicamente quería que lo voltearan a ver Yunes Linares y los panistas, y lo reactivaran en algo, porque lo pusieron en la lista de transición pero jamás lo volvieron a llamar para ofrecerle ni un puesto de ambulante, simplemente lo ignoraron y aunque él presuma que no necesita trabajo, se nota por su reacción que está desesperado porque lo tomen en cuenta para algo, ya con los días se verá qué fue lo que logró negociar, pues el puesto que más hubiera querido y que era de acuerdo a su perfil, era la SIOP, que ocupa Julen Rementería del Puerto, por cierto ex discípulo político suyo.

En seguridad de mal en peor, el gobernador como Mejía Barón

Vive Veracruz una tormenta de violencia que no parece tener fin, que no hay capacidad de las autoridades de contenerla. Tenemos a la Policía estatal, la Marina, el Ejército y ya trajeron también a la Gendarmería y la Policía Federal. Y nada mejora, los homicidios por ejecuciones se dan por racimos, no hay lugar seguro en el territorio estatal. El gobernador Yunes Linares casi todos los días sale a reconocer nuevos atentados criminales, pero no se ven resultados, la estrategia de seguridad que presumió que traía consigo cuando gobernara, por su experiencia personal y por la capacidad de sus colaboradores, no ha servido, los índices de delitos graves y violentos están más elevados que nunca en el estado.

Pero da la impresión que el gobernador de Veracruz padece el “síndrome de Mejía Barón”, quien fue director técnico de la Selección Nacional de Futbol en el mundial de 1994 y perdió la oportunidad de que el equipo mexicano pasará a semifinales de ese torneo por la parálisis o incapacidad del técnico de hacer cambios oportunos de jugadores durante el juego de cuartos de final. Así que los titulares de la Fiscalía y de Seguridad Pública, tan campantes. Mientras la promesa de campaña de más y mejor seguridad en el estado sigue vacía.

En medio de la violencia vamos a elecciones

Las próximas elecciones municipales se perfilan a darse en un ambiente de inseguridad y violencia. Es conocido que en la competencia electoral por ganar los ayuntamientos se genera más enjundia y participación que en las demás elecciones. Esto sucede porque compiten equipos de ciudadanos que tienen la ambición de participar del “pastel” de manejar el Gobierno de su pueblo o ciudad y de los recursos financieros, que en algunos casos son cuantiosos y hasta ahora fáciles de abusar.

Si no mejoran las condiciones de seguridad, con un gobierno estatal evidentemente parcial y comprometido en un proyecto nepotista, se pueden salir de control las próximas elecciones municipales.