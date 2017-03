Falta de pagos tiene colapsadas a empresas: Concanaco

Connect on Linked in

La falta de pago de los adeudos del Gobierno del Estado con proveedores mantiene colapsadas a empresas locales, alertó el delegado de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Ernesto Pérez Astorga.

Pese a esto, reprochó que hasta ahora no ha habido un acercamiento claro con la actual administración para resolver el problema, ni se ha instalado el comité empresarial para hacer la revisión de todas las facturas del sector empresarial.

Dijo que el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares no ha cumplido con la creación de una Contraloría General en la que se incluya a las cámaras empresariales, con el fin de identificar que todos los adeudos se avalen, se programen y se paguen.

“A 100 días (del inicio del actual Gobierno) son unas de las primeras acciones que debieron haberse dado, pues los que detonan la economía son los empresarios”.

Pérez Astorga agregó que la crisis en el sector empresarial ha generado mayor desempleo, pues acusó que la falta de pago a proveedores y cámaras, de productos y servicios no se enriquecieron, sino que detonaban la economía daban empleo a cientos de veracruzanos.

El empresario aseguró que los adeudos con las Cámaras empresariales son legítimos y que hasta ahora no ha habido ningún acercamiento con el Gobierno del Estado.

“Comerciantes hablan de 250 millones de pesos pero cada quien tiene sus números, nos dejaron fuera de la reestructura y es una actividad fuerte para la detonación de la economía”.

Y advirtió que ya que el sector empresarial no será contemplado para el pago con recursos que se ahorren por la reestructuración de la deuda, buscarán otra vías para hacerse del pago.