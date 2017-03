Gobierno de Yunes ha desepcionado: Transportistas

Adriana Muñoz

El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en Veracruz, Luis Exsome Zapata, aseguró que el actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ha decepcionado al sector empresarial del cual fue muy cercano en campaña y al que hoy no se ha preocupado por escuchar.

En lugar de considerarlo, Yunes Linares ha hecho a un lado al sector empresarial.

“Mi sugerencia es que invite a los empresarios, que considere a los empresarios, ha descalificado a los empresarios, ha descalificado a las cámaras, digo la verdad es que estamos viviendo lo mismo y no era lo que queríamos, queríamos”

-¿Está decepcionando gobierno?

-Pareciera, acotó.

No ve bien la reestructuración de la deuda pública si es para endeudar más al Estado, mucho menos si con “dos amenazas”, en ejecutivo estatal logró que los diputados locales de manera “sospechosa” le aprobaran la iniciativa que horas antes fue rechazada en el pleno del Congreso Local.

Una amenaza, dijo, fue la reducción de sueldos a los diputados locales y además, el cambio de opinión de otros legisladores que el día de la negativa lo habían señalado por supuestos desvíos.

“Lo veo bien, lo que no veo bien es como se dieron las cosas porque es sospechoso que primero no se lo aceptan y al día siguiente o a los dos días salen aprobados ¿no?, fue fast track o hubo un acuerdo, yo así leo”, indicó.

La reestructuración de la deuda pública, dijo, podría ser positiva pero no con amenazas.

“No está mal, la forma es la que a lo mejor no nos convence porque es la misma reestructura solamente es un poco de transparencia”, destacó.

“Están haciendo lo mismo” que el anterior gobierno y eso no es bueno, decepciona, subrayó.

Además, en casi cuatro meses de gobierno se han observado acuerdos con políticos del sexenio anterior señalados por delitos graves como corrupción y enriquecimiento ilícito.

“Creo que esa es la percepción que se tiene que se había generado muchas expectativas pero después de 120 días de administración creo que la tendencia ha sido la misma, yo veo las mismas formas, descalificaciones, veo justificaciones, tristemente apareció un periodista muerto y pareciera que es lo mismo”, sentenció.

También hace falta que den más resultados y que el gobernador se acerque más.

“El sector empresarial estuvo muy cercano al gobernador sin embargo ahorita ya no ha habido acercamiento, creo que los discursos son muy parecidos a los del pasado”, destacó.