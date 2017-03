Asuntos Públicos – Gato por liebre a municipios

Eduardo Coronel Chiu

Gato por liebre a municipios

Mientras el gobernador Miguel Ángel Yunes se llevó su cheque en blanco para recontratar la deuda pública y liberar recursos para su administración –cómo no iba a estar “feliz de la vida”–, a los Ayuntamientos, el Congreso local les aprobó un “punto de acuerdo” de atole con dedo.

En la misma sesión legislativa del viernes pasado se enredaron con un improcedente punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Aprobaron que “se autoriza a los ayuntamientos de la entidad, a disponer de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2017, para resolver la problemática de obras inconclusas o pendientes de pago del ejercicio anterior”.

El problema es el Congreso del Estado, no tiene competencia legal para otorgar esa autorización y los ayuntamientos que pretendan escudarse en ella para disponer del fondo. Se meterán en situaciones de falta de comprobación de recursos y otras responsabilidades.

Los recursos de ese fondo destinado al combate de la pobreza extrema mediante obras de infraestructura son de origen federal, sus normas de operación las dicta la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y se aplica en lo conducente la Ley de Coordinación Fiscal, igualmente federal, además de que la fiscalización del ejercicio de esos recursos corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, conforme a la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas, obvio, también de la federación.

Este año el fondo en cuestión tiene asignado un presupuesto de 6 mil 132 millones de pesos, distribuidos entre los 212 municipios conforme a un calendario de ministraciones mensuales, radicadas por el Gobierno Federal a través del Gobierno del Estado como puente, de febrero a noviembre.

Nada tenían que hacer en el tema la Junta de Coordinación Política y el agrupamiento de diputados del PAN, PRD y los entreguistas del PRI.

Fingir la negociación

Parece sólo fue un simulacro para aparentar que hubo alguna negociación y habían obtenido algo, para que los diputados del PRI escondieran su desfachatez y cumplieran la instrucción de rectificar y aprobar la reestructura rechazada en la sesión previa.

No les van a convidar de los excedentes que pudiera dejar el refinanciamiento de créditos y obligaciones del Gobierno del Estado, nada se derramará para ellos de los 46 mil millones de pesos, primero está el balance presupuestal, un déficit que dicen los de Sefiplan es de 20 mil millones de pesos.

Tampoco se obligó el estado a garantizarles el pago del adeudos que dejó con ellos la administración de Duarte –estimada en 4 mil millones de pesos, dispuestos indebidamente de sus participaciones y aportaciones federales–; en este periodo extraordinario pudieron haber incluido un crédito para un programa estatal de de obras municipales, compensatorio de lo que no se les entregó. No se hizo. A los ayuntamientos les tocó atole con el dedo.

Grupo de presión

Los alcaldes que salen este año, en sus dos bloques partidistas, sólo han servido de grupo de presión capitalizado por sus líderes y manipuladores, claro que ninguno de ellos pasa por ingenuo, pero es mucho mayor el beneficio de sus conductores. El bloque de alcaldes acreedores del PAN-PRD, aventados por el entonces gobernador electo Miguel Ángel Yunes contra el gobierno saliente –todavía lo recibió el Flavinato–, ocuparon el Palacio de Gobierno y la Casa Veracruz, movimiento usado también para destacar al alcalde de Boca del Río, hijo de Yunes Linares; y el bloque de la presión posterior al actual gobierno, los del PRI, en el que ha aparecido como líder eventual el presidente de Xalapa, Américo Zúñiga, movimiento que se proyectó a la negociación al Congreso con el ridículo ya conocido. Pero quedaron bien con el Gobierno Federal y con su gobernador.

Saca las uñas Yunes Márquez

El principito alcalde de Boca del Río afila las uñas para el año de Hidalgo, ya reconoció que envió una solicitud al Congreso del Estado (ahora que ya su papi la controla, incluido el PRI, con mayoría calificada), para contratar y ejercer 100 millones de pesos en los últimos meses de gestión.

Los sucesores en el cargo por los 10 años siguientes pagarán su crédito, claro, con los recursos de los contribuyentes.

Se ha tomado en serio que heredará el trono (Miguel II) el año siguiente, por eso hay que hacer el cochinito.

¿Juarista o Ajuarista?

como era la conmemoración del natalicio de Don Benito, ayer hasta nos resultó juarista el gobernador Yunes.

Mimético para la ocasión, cual Zelig, abanderó la austeridad republicana y la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado.

No se sabe si también se envolvió en eso de que no puede gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no es para tanto el ajuarismo. Ahora que eso de la medianía será para los de enfrente, no hay por qué renunciar al capital amasado a su lucrativo paso por el servicio público. ¿Viviría Juárez en la mansión de El Estero, pasearía en lujoso yate? Ora, no exageren, era solo un acto cívico.