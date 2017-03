Dale Dale – Político mexicano sin residencia lujosa en EU es un pobre político

Político mexicano sin residencia lujosa en EU es un pobre político

Con la exhibida reciente a nivel internacional que le dieron a Alejandra Barrales, senadora y dirigente nacional del PRD, al haber adquirido un departamento de lujo en la bahía de Miami para sus ratos de ocio, militando siempre en un partido de izquierda que se supone pregona la humildad y cero lujos, deja en claro que así son muchos de los políticos mexicanos de todos los partidos, que cuando se ven con dinero (del erario o de los moches) a manos llenas abusan y hacen gastos excesivos, adquieren propiedades de lujo y en el extranjero a nombre de sociedades, creyendo que así disimulan o esconden sus fortunas mal habidas, ya que son cosas que no podrían adquirir con los sueldos que ganan por altos que sean.

Hace sólo unos meses, al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, le encontraron que su familia (su esposa y tres hijos) viven en Atlanta, Georgia, allá van los niños a escuelas de paga y dice que rentan una casa, pagando todo esto en dólares americanos de a $20 pesos por cada uno. Anaya del PAN salió con la misma excusa que la Barrales del PRD, ambos no hicieron público que se daban el lujo, porque eso es, sin descartar que además del derroche de gastar cientos de miles de dólares en el país de Donald Trump, no aclararon con suficiencia el origen de los dólares que se están gastando.

Ambos dirigentes partidistas presentaron a su conveniencia su formato “Tres de tres”, que es una declaración personal que algunos políticos han accedido a hacer pública, donde resumen y explican sus patrimonios y sus fuentes de ingresos. Pero por lo que se ve, se les ha hecho fácil engañar en esta supuesta aceptación de trasparentar sus fortunas.

El engaño es similar al que realizan los jugadores de baraja tramposos, que se esconden una carta (un As bajo la manga) y que cuando los descubren dicen que no hicieron trampa, que tenían ese As a la vista pero que nadie lo vio.

Por supuesto que no son los únicos, pues lo mismo hacen los Murat de Oaxaca, del PRI, los Duarte prófugos de Veracruz, junto con su banda, los Yunes Linares-Márquez también de Veracruz y muchos que intentan esconder sus fortunas y que se notan por todos lados, por dónde y cómo viven, por los lujos y propiedades que poseen, es parte de lo que está haciendo que los ciudadanos volteen a ver a Morena como una opción diferente.

¡Qué eficiencia de la PGR!

Dejando de lado que tantos meses después de que haya terminado el gobierno de Javier Duarte, quien sigue prófugo desde hace 5 meses, a esta fecha no han sido cateadas las casas de su familia cercana, mamá, hermanos y primos con quienes tenía aparte del nexo familiar y de amistad, los metió a los negocios de saqueo de los recursos estatales, ya que para todos fue notorio el cambio de nivel de vida que tuvieron, desde vivir en fraccionamientos de mediano nivel rentando, para pasar viviendo en la Riviera Veracruzana en lujosas residencias, además con frecuentes viajes de compras al extranjero, estas compras incluyeron también residencias de lujo en Houston, Miami y en España. Llevaron los familiares de los Duarte-Macías un tren de vida carísimo y sin que trabajaran, pues desde que comenzó el sexenio de Javier Duarte ninguno de sus cercanos tuvo un trabajo formal.

Como la información del enriquecimiento insultante y abusivo de los familiares y colaboradores de Duarte se hizo público desde antes de que éste saliera huyendo, todo el mundo esperaba una contundente y rápida acción de la PGR y de las nuevas autoridades de la Fiscalía estatal para recuperar los miles de millones que se robaron. Pero no ha sucedido así, las investigaciones no se ven avanzando y a la vista de todos los ciudadanos poco se ha hecho contra la banda de ostentosos duartistas, ni siquiera se sabe de cateos en las residencias exhibidas y localizadas.

A estas alturas todo mundo cree que hubo un arreglo para dejar escapar a Javier Duarte y no tocar a familiares y resto de la banda.

Pero toda esta lentitud “ineficiente” de la PGR contrasta dramáticamente con haber encontrado la playera que el jugador estrella de la NFL, Tom Brady, utilizó para jugar el Súper Tazón, deja de manifiesto que en México cuando quieren sí agarran a los que roban algo y hasta sin orden de cateo, ¡ni denuncia!