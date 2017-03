Exigen cambios en Fiscalía y Seguridad Pública

Xalapa, Veracruz

María Elena Gutiérrez, integrante del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de Veracruz, aseguró que no sólo el Colectivo Solecito Veracruz pide la salida del fiscal estatal Jorge Winckler Ortiz.

“La Fiscalía General no sólo está afectando a un colectivo, y no es un solo colectivo el que está denunciando la mala actuación del fiscal general, somos todos los colectivos de Veracruz (…) todos somos solecito”.

En este sentido criticó el trabajo de la dependencia, que sin pruebas periciales o análisis de ADN, anuncia ante medios de comunicación la identificación de cuerpos de la fosa de Alvarado, por el solo hecho que encontró una credencial en el lugar y sin estudios de por medio.

Comentó que los familiares de las personas de Querétaro no fueron informados por la Fiscalía, se enteraron por los medios; eso es revictimizar a las familias, “no puede ser el gobierno tan ignorante de los mínimos protocolos (…) Hay que enseñarle al Fiscal los mínimos protocolos”.

En conferencia de prensa para anunciar la Jornada Nacional de Lucha Por las Víctimas de Terrorismo del Estado, lamentó que el actual gobierno mantenga el mismo trato que la pasada administración que minimiza las denuncias y no avanza en las investigaciones.

La activista comentó que hay cientos de expedientes que no se han logrado concluir, ante la nula investigación, “las carpetas están vacías de información y no podemos avanzar en conocer el paradero de los familiares”, aseveró.

Adelantó que van a presionar a las autoridades para exigir que se entreguen las confrontas y se identifique a los cuerpos que han encontrado en las fosas de Alvarado y Veracruz.

“Para que haya con certeza de periciales, con muestras antropológicas y no sólo porque encontraron una credencial en la ropa”.

Jorge Winckler no es idóneo para el cargo: diputado

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México Manuel Francisco Martínez Martínez se pronunció por la destitución del Fiscal General del Estado ya que, aseguró, no es la persona idónea para

el cargo.

En este sentido señaló que, además, hay muchas acciones que dejan “mucho que desear en el ámbito de su competencia”.

Aseguró que existen tropiezos sobre todo en el tema de las fosas clandestinas, en donde el colectivo Solecito, hizo la observación clara de que las fosas se comentan, pero sin mucha precisión, por lo que se le debe poner más atención.

Agregó que ya se está al límite en esta situación, pues ya van a ser cuatro meses de ejercicio profesional en el ámbito y el tiempo se está agotando y no hay resultados.

Plantea PRD remoción de titular de SSP

El secretario de derechos humanos de la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática, Manuel Bernal Rivera, afirmó que el gobernador del estado debe analizar el cambio del secretario de Seguridad Pública ante los hechos de violencia que se han presentado en la entidad.

Al ser cuestionado si es necesario remover al secretario de seguridad por la falta de resultados en la materia, dijo que “de no funcionar algún servidor público en materia de seguridad pública, se debe analizar y hacer los cambios pertinentes, Veracruz no puede esperar ante la situación y el escenario horroroso, de sangre que lastima a miles y miles de veracruzanos”.