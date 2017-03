Quiere Yunes Márquez crédito por 100 mdp

Connect on Linked in

El alcalde de Boca Del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, anunció que envió al Congreso Local una solicitud para que se le autorice un crédito por 100 millones de pesos ya que el gobierno estatal pasado no liquidó el pendiente de 267 millones de pesos que adeuda al Ayuntamiento por concepto de FISM, Fondo Metropolitano y otros fondos federales.

El crédito a solicitar será a 10 años, puntualizó el edil de extracción panista.

Son 250 millones de diversos fondos pendientes; de FISM son 7 millones de pesos y del Fondo Metropolitano 10 millones de pesos que están pendientes de pago con Boca del Río.

Tras señalar que la reestructuración de la deuda pública recientemente aprobada solo dará tiempo para no “apretar” al Estado con el alto cobro de intereses más no permitirá ejercer más recursos, Yunes Márquez precisó que de pagar el gobierno estatal ese pasivo al Ayuntamiento antes de concluir su administración este mismo año, pagarían el préstamo.

Asimismo, recalcó que la reestructuración de la deuda pública no será la panacea para salir de la fractura financiera en que se encuentra el Estado.

Afirmó que una vez liberado el proceso, solo habrá liquidez por mil millones de pesos y nada más.

Los 100 millones de pesos permitirían concluir obras prioritarias como el bulevar Manuel Ávila Camacho y el Foro Boca además de obras hidráulicas, de pavimentación y bacheo.

El préstamo podría pagarse antes sin multas por parte de los bancos o financieras sin sanciones o recargos.

Yunes Márquez indicó que el Cabildo boqueño aprobó la iniciativa por unanimidad.

De hecho, se difirió el punto en el pleno del Congreso Local porque se habría de discutir la semana pasada.

Recordó que Boca del Río no es el único municipio con problemas económicos mucho menos con intención de que se le apruebe un préstamo por parte del Congreso Local.