Renuncia Reyes Peralta como abogado defensor de Flavino

Carlos Alvarado

El abogado Jorge Reyes Peralta, renunció a continuar como defensor del ex gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, argumentó no estar de acuerdo en la estrategia que pretenden realizar el equipo de defensores a quienes calificó de “excelentes abogados”.

Mediante una carta que circuló a través de las redes sociales, explicó que por ello no asistió en la audiencia celebrada el pasado sábado 18 de marzo en las salas de juicios orales del penal de Pacho Viejo.

Agregó que esta decisión fue aprobada por el también exsecretario de gobierno y exsecretario de educación, en la pasada administración estatal Ríos Alvarado.

Para agregar que: “Fue público que no participe en la audiencia celebrada el 18 de marzo del año en curso”.

Para concluir el abogado penalista aseguró que en estos momentos Flavino Ríos requiere de la solidaridad y apoyo de: “Todos los que somos sus amigos, no diferencias de criterios jurídicos”, concluye el documento fechado este 21 de marzo.

Con Reyes Peralta, ya van dos abogados que desisten de la defensoría de ex colaboradores de Javier Duarte de Ochoa, el primero fue Fidel Guillermo Ordóñez Solana, quien fue el defensor del ex secretario de Seguridad Pública, preso en Pacho Viejo, Arturo Bermúdez Zurita.

Hay que recordar que a Flavino Ríos Alvarado fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión seis meses en lo que se desahoga el juicio por tres presuntos delitos vinculados a la fuga Javier Duarte.

Además de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad, son los delitos por los que la jueza Alma Leyda Sosa determinó la medida al encontrar pruebas suficientes, luego de una audiencia en el penal de Pacho Viejo el pasado fin de semana.