Se quejan empresarios de que sefiplan no los atiende

Carlos Alvarado

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos región Xalapa (Canaco-Servitur), Gerardo Libreros Cobos, acusó que desde hace más de tres meses solicitaron audiencia con la secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) Clementina Guerrero García y es la fecha que no los ha atendido.

Reiteró el llamado al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para que “no abandone a los empresarios” y que con los recursos de la reestructuración de la deuda pública les paguen los adeudos pendientes de la administración pasada.

Entrevistado la mañana de este martes, lamentó que a la fecha no se haya integrado la Comisión de Transparencia, que sería la encargada de verificar los adeudos con los empresarios veracruzanos.

Dijo que no han podido “palomear” las empresas que si están debidamente establecidas para poder cubrir los adeudos pendientes.

Confió en que el Gobierno del Estado le dará un buen cause al ahorro que va a tener derivado de la reestructuración de la deuda, sin embargo, insistió que deben voltear al sector empresarial para ir cubriendo los adeudos pendientes.

Mencionó que desde hace varios meses solicitaron audiencia con la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) Clementina Guerreo García, hasta la fecha no han tenido respuesta.

Para finalizar, comentó que hasta el momento no saben si parte del dinero que se logre con la reestructura será para el pago de pasivos a los empresarios.