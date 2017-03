Dale Dale – La Fiscalía está dando resultados… pero qué importa si no son buenos

La Fiscalía está dando resultados… pero qué importa si no son buenos

Le llueve sobre mojado al fiscal Jorge Winckler, tuvo que salir a ofrecer una “disculpa pública”, no porque de verdad quisiera darla, sino por su jefe el gobernador, que fue quien lo puso en el cargo y le dijo que saliera con la cola entre las patas, para ver si así se calmaban un poco por ahora los encargados de los colectivos que buscan a familiares desaparecidos, sobre todo el del Solecito, que parecen no darle tregua. Como tampoco dan tregua las tonterías que solía declarar o postear en redes sociales para hacerse el chistoso cuando está en un cargo por demás serio y hasta peligroso, veremos cuánto le dura y cuando acabe cómo le va.

Dice el gobernador del estado que deben reconocer a Jorge Winckler, que estando al frente de la Fiscalía tiene presos a el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, y al ex gobernador interino Flavino Ríos, cuando que el primero suena a acuerdo su detención y el segundo más a venganza política que otra cosa, los cargos que les fincaron no son para dejarlos detenidos, van a salir, pero siguen sin detener a los que más millones se llevaron del estado, socios, amigos, parientes y ex funcionarios del gobierno anterior en donde todos andan tranquilos, saliendo y sin temor aparente de ser detenidos.

El dinero recuperado a los duartistas, una bicoca

Resulta irrisorio que presuman de haber recuperado poco más de 300 millones de pesos de los ex funcionarios, cuando algunos se llevaron más de 1000 millones cada uno, con lo que esto viene siendo una bicoca, lo que refuerza la teoría de que la mayoría pasaron a la báscula y se remocharon, por supuesto, no pensando en meterlo al fondo revolvente de lo tan anunciado como “recuperado”.

Cuando ex funcionarios como Mauricio Audirac, Carlos Aguirre, Erick Lagos, Vicente Benítez, Edgar Espinoso y muchos más siguen sin ser sometidos a proceso, no tienen acusaciones reales, así como los hermanos del ex gobernador, Daniel, Eugenio y Cécil Duarte de Ochoa, ni Héctor y el primo predilecto, Luis Iván Duarte Dehesa, incluyendo a la cuñada del ex gobernador, Mónica Macías, ni el marido de ésta, José Armando Rodríguez Ayache; que fueron de los más beneficiados y que siguen “intocables”, pues no les han hecho nada, ya rentaron algunas de las propiedades que tienen en el estado y siguen viviendo de los muchos millones que tienen guardados, sin trabajar.

El gobernador promueve que lo recuperado en efectivo, 300 y pico de millones, de lo que se había llevado Duarte y que estaba en cuentas de prestanombres, se usará para hospitales, pero se le olvida decir a Yunes Linares que eso lo recuperó la PGR, antes de que él se asumiera como gobernador oficial, después de eso sólo se han recuperado los “diarios de Karime Macías de Duarte” y una bodega allanada en Córdoba llena de baratijas. Por eso preguntamos ¿Dónde están los buenos resultados de la Fiscalía? ¿Y la promesa de campaña de recuperar lo que se robaron y meter a todos a la cárcel?

El Semefo de Veracruz, un centro de contaminación pestilente

En lugar de haberse comprado camionetas Suburbans nuevas y blindadas, entre otros gastos superfluos que ya ha realizado la Fiscalía estatal, debieron invertir en darle solución a lo que es verdaderamente prioritario, como son los restos de cientos de personas que han encontrado en las fosas de Alvarado y los cerca de 300, según dicen, en Colinas de Santa Fe, para irle dando certeza a los casos de los familiares que los buscan. En el edificio del servicio médico forense, Semefo, que no se da abasto desde hace tiempo para guardar a tantos muertos, los hallados en las fosas y los que provienen de la ola de homicidios que nos azota.

Son muchas las quejas de quienes viven o trabajan en la vecindad del Semefo, que está en la esquina de las avenidas Juan Pablo II y Reyes Heroles, entre los afectados por la contaminación del fétido olor que emana todo el tiempo de la instalación forense, están el Colegio la Paz, así como los planteles cercanos de la Universidad Veracruzana, quienes trabajan o estudian por ahí tienen que soportar la putrefacta peste de la descomposición de los restos y cuerpos que no saben ya en donde poner, se quejan y han acudido a instancias de la Fiscalía, pero no les hacen caso, es insuficiente el lugar y está dentro de la ciudad con instalaciones rebasadas que ya no son las adecuadas para el manejo de restos humanos.