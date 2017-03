Desconoce la encargada del IVM recomendaciones contra violencia

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

La encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) Sara Gabriela Palacios Hernández, respondió “Creo que ya están aquí”, al cuestionarle en torno a la llegada de las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la solicitud de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado.

Pensó creer que ya llagaron, y posteriormente dijo creer que el instituto no ha sido notificado al respecto, por lo que no aclaró si está oficialmente enterada del tema, “Creo que ya está aquí, lo ubicaron al Poder Ejecutivo, estamos trabajando sobre eso para dar una respuesta. Por el momento no me he reunido con el gobernador. Hemos tenido reuniones con el equipo de trabajo que, incluso ya se hizo con la anterior alerta, estamos trabajando con el tema, en cuando recibamos la notificación oficial trabajaremos sobre eso”.

“Creo que aquí van en paridad, o sea, la segunda alerta tiene mucho que ver con la parte de salud, entonces hemos estado platicando con la Secretaría con mesas de trabajo. Hemos estado, aunque no teníamos desde la primera alerta el conocimiento de, estamos trabajando porque sabíamos que desde septiembre estaba puesta”.