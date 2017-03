Exhibirá alan téllez sus obras en la ciudad de nueva york

Redacción AZ / Xalapa

Alan Téllez, el joven pintor con Síndrome de Down que ha representado a México con su arte abstracto, fue reconocido por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por inspirar a jóvenes a cumplir sus sueños.

El «Colorista de sueños», como han llamado a este creador veracruzano, es el único artista del acrílico y arte abstracto con esa capacidad en el país, aseguró el IPN a través de un comunicado.

Inicia sus estudios de educación especial en el puerto de Veracruz. Desde muy pequeño tiene el gusto por la pintura: a los 6 años ingresa a un taller en el Instituto Veracruzano de la Cultura, pero su falta de madurez, motivo de sus capacidades diferentes y la falta de confianza por parte del maestro, hizo que no se integrara al grupo y continuara con sus estudios de psicomotriz y terapias de lenguaje.

Gracias a la determinación de Alan, es aceptado en la Escuela de Bellas Artes de Veracruz y desde entonces, jamás desaprovechó la oportunidad que le fue otorgada. Ante su insistencia por las artes, se buscaron oportunidades y logró ingresar a un taller libre de pintura en el que a la fecha continúa estudiando, ya que le apasiona la pintura. Su técnica pictórica es el abstracto en acrílico. Sus Artistas favoritos son Joan Miró y Pablo Picasso.

En palabras de Isabel Elizondo, una de sus mentoras, «el trabajo de Alan es fantástico, entre sus colores, líneas, solución, nos muestra una obra bella que nos permite evocar la creación de sus artistas favoritos, pero Alan nos lleva a recorrer detalladamente en un macro universo las estrellas de Miró, la fuerza de las líneas obscuras en el dramatismo de Picasso. Hay tanto en su pintura, creador de escenarios fantásticos y enormes barcos transformados en bosques que resguardan el paraíso de Alan».

Ha participado en exposiciones individuales y colectivas y subastas donando obras de su autoría para beneficio de niños damnificados por el huracán Karl, en donde incluso obtuvo Mención Honorífica.

Participó con una publicación en la Revista Down21.org de la Fundación Iberoamericana Down, de Santander España en marzo de 2011. En junio de 2013 destaca su participación como ilustrador del libro El Pájaro raro, de la Editorial Creever.

Con Síndrome de Down, es el único pintor independiente en México con esta condición cromosómica .

Sin importar su condición, el joven artista, nacido el 21 de diciembre de 1988, ha logrado sus metas y viajará a Nueva York como invitado especial de la fundación Alexander Angels, inc., para exponer en la Galería Terracota. En este espacio neoyorquino el artista exhibirá algunas de sus obras más emblemáticas, como Nueva vida, La cara del sol y Círculos.

Téllez ha recibido reconocimientos como mención honorífica en el concurso internacional «Artistas con discapacidad», en Monterrey, y expuso en el Museo José Luis Cuevas en 2014 en el marco del Día Mundial del Arte.

En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, Alan Téllez se presentó en la Organización de Naciones Unidas para dar un testimonio sobre los derechos humanos de las personas con Síndrome de Down.