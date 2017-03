Todo Veracruz lleno de fosas: Solalinde

Carlos Alvarado

Durante su visita por la capital del estado, el padre Alejandro Solalinde Guerra afirmó que en los municipios de Acayucan, Tierra Blanca, Coatzacoalcos, Córdoba y Orizaba podrían estar las fosas clandestinas más grandes de México.

“Lo que se ha encontrado es nada, falta lo más grande (…), hoy no me extraña que Veracruz sea un fosario”.

En este sentido dijo que es posible que los restos humanos estén dentro de dos cuevas en Córdoba y Orizaba, aunque no precisó la ubicación, indicó que esta información es de acuerdo a los testimonios de la gente.

Pero lo cierto, es que dentro de estas dos cavernas era de las últimas que conservaban los cuerpos porque a partir del incremento de la violencia, los grupos delictivos utilizaron técnicas para desaparecer a las personas en barriles de 200 litros.

Al sacerdote no le extraña que sigan ocurriendo estos casos de violencia, secuestros y desapariciones, pues Veracruz ha sido de los primeros sitios de reclutamiento de sicarios y de los principales en trata de niñas y mujeres.

Señaló que el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entregado el 15 de junio de 2009, indica que hay 9 mil 758 secuestros, pero el siguiente es de 11 mil 333, momento en que empieza a incrementar la cifra de desaparecidos.

En Medias Aguas, Veracruz, también existe la posibilidad de más cementerios clandestinos en los terrenos baldíos información que obtuvo de parte de migrantes hondureños que lograron escapar de sus captores.

El padre Solalinde lamentó que a pesar del descubrimiento de las fosas clandestinas consideradas como las más grandes en el país, en Colinas de Santa Fe, del Puerto de Veracruz y Arbolillo, Alvarado; el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz no atiendan con seriedad estos casos.

Por el gran impacto de los hallazgos realizados por los familiares de desaparecidos, solicitarán el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sacerdotes y obispos sabían de desapariciones y callaron

Por otra parte, Solalindae Guerra aseveró que sacerdotes y obispos de la iglesia católica de Veracruz conocían de los crímenes, desapariciones, fosas y cuevas donde los delincuentes llevaban a las víctimas, pero se negaron a denunciar porque recibieron favores de los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.

A pregunta expresa sobre si conoce de otros sacerdotes que conocieran testimonios de las víctimas o victimarios sobre qué ocurría con las personas desaparecidas, el padre Solalinde Guerra afirmó que además de él, los presbíteros y el obispo de Córdoba sabían que los delincuentes cometían los crímenes en dos cuevas.

“No solamente sacerdotes, también Obispos, ahí está el obispo Eduardo (Patiño Leal), de Córdoba. A mí me lo dijo cuando yo me reuní con la Provincia Eclesiástica de Veracruz. En hora y media o casi dos horas les estuve explicando lo que estaba pasando con los migrantes y le dije ‘hay una cueva’ y me dicen: ‘No, hay dos’”, expresó.

Solalinde Guerra reclamó a los sacerdotes de la Iglesia Católica porque guardaron silencio a cambio de favores recibidos por parte de los ex gobernadores

del PRI.

Pide diputada pruebas a Solalinde

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, María Elisa Manterola Sáinz, pidió al padre Alejandro Solalinde presentar las pruebas necesarias para localizar más fosas clandestinas, luego de que afirmó que hay más en Coatzacoalcos, Acayucan, Orizaba, Córdoba y Tierra Blanca.

Recordó que en el caso de Alvarado se localizó el predio Arbolillo, por una denuncia anónima, al facilitar un croquis del lugar que se entregó a una madre.