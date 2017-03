Asuntos Públicos – Proceso municipal

Eduardo Coronel Chiu

Proceso municipal

Por ahora el proceso político electoral hacia la integración de los 212 gobiernos municipales del estado todavía no prende al exterior, pues su etapa actual se concentra en las organizaciones y grupos.

El juego de fuerzas e intereses por las posiciones se produce adentro de los partidos políticos y en la organización de apoyos a los liderazgos no partidistas que competirán de manera independiente.

Como es sabido hay 2 coaliciones, el PAN-PRD integral y PRI-PVEM, parcial, Morena va solo; y habrá también postulaciones de partidos con registro condicionado (como MC y otros), además de candidatos independientes.

Avanzada la fase de selección de candidatos o precampañas, las decisiones ya perfilan a los contendientes. Morena ya tiene desde hace tiempo resueltas sus candidaturas. Apuesta más a la marca y a capitalizar el voto opositor que a la figura de los candidatos, además de que el líder Andrés Manuel López Obrador (un ciclón del Sureste, como Chicoché) viene a darles el espaldarazo y a remolcarlos. Como partido en ascenso, despierta expectativas su próximo desempeño electoral.

El PRI también tiene ya una parte de candidatos definidos y el resto se conocerá en los próximos días; sin mucha agitación como en otros tiempos, porque este partido anda de capa caída. Fuera del poder del estado y con el descrédito que le dejó el gobierno de Duarte, va contra la corriente, a ver cuántos ayuntamientos puede ganar, su apuesta es morrallera.

Los panistas de Yunes (y su PRD)

El PAN y el PRD, coalición que gobierna el tercio mayor de los votos en la pasada elección, se juega su refrendo y posicionamiento hacia los procesos del siguiente año. El grupo del gobernador Yunes domina ambas organizaciones y aunque hubo en apariencia una intromisión del CEN del PAN, el veto a las candidaturas a dos miembros de los gobiernos del PRI, reclutados por Yunes –el ex contralor Ricardo García Guzmán que iría por el PAN en Pánuco y el ex alcalde David Velasco Chedraui por el PRD para Xalapa–, no se descarta que el mismo Yunes lo hubiera arreglado así por conveniencia propia. La influencia de Yunes en las candidaturas es evidente en la designación de su hijo Fernando como candidato del PAN a la presidencia municipal de Veracruz, la de Humberto Alonso Morelli por Boca del Río, Hipólito Deschamps por Medellín. Otros de sus aliados también van de candidatos, a Tantoyuca Amado, el hermano de Joaquín Guzmán Avilés, Orizaba Daniel Zairick, hermano del secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Zairick.

Con todo, el presidente estatal del PAN, Pepe Mancha, pudo meter su mancha. Van a postular a su primo Juan Antonio Aguilar Mancha como candidato por Tuxpan, donde se le conoce un ingreso a prisión por fraude, ya que giró cheques sin fondos a una unión de transportistas.

Finalmente Ricardo García Guzmán no entró como candidato del PAN por Pánuco, y aunque se había corrido el rumor de que su esposa Nora Escalante iría de candidata a la presidencia de ese municipio por el Verde, el mismo Ricardo desmiente la versión.

David Velasco por su parte está en el limbo, en el paquete que ayer aprobó el PRD (el candidato de Xalapa será designado por ese partido) no salió.

Amlo vs Yunes IV

Ya se hizo habitual que en cada gira al estado, el líder nacional de Morena, AMLO, se aviente un tirito con el gobernador Yunes. Son enemistades políticas, calculadas y correspondidas. El tema fuerte ayer fue el Ejército, una línea sobre la que le echan montón a López Obrador el bloque todos unidos contra el Peje.

Yunes, envuelto en la bandera de verde olivo y al grito de masiosare exige que AMLO que se retracte, que se disculpe por las ofensas a las heroicas fuerzas armadas mientras que éste hace un doble rollo, en uno refiere que los presidentes Calderón y Peña han utilizado a las fuerzas armadas en masacres, en el otro ama a la milicia porque son también pueblo, es “pueblo uniformado”.

Con una pista muy similar a la de sus pasadas actuaciones (cualquier día hace play back), atribuye los ataques en su contra de la “mafia del poder”, a que va arriba en las encuestas para la Presidencia de la República (lo que sigue siendo cierto) y remata a Yunes con la retahila consabida, es lo mismo que Duarte, siguen matando periodistas, ya endeudó al estado con 11 mil millones (desconocemos el desglose de su cuenta), quiere imponer a sus hijos en cargos públicos. Una pequeña variación en los verbos usados para la prensa controlada por Yunes (para chorear), estaba maiceda dijo la ocasión anterior, ahora está “apergollada”, claro, dice “la mayoría”, para el que le quede el saco.

Delegada del ISSSTE

Consigue el salto de trapecio delegacional Elizabeth Morales. La ex presidenta municipal de Xalapa pasa de ser delegada federal de la Procuraduría del Consumidor (Profeco) a la delegación del ISSSTE. Ausente el poder priista local y con el gobierno federal en franca alianza con el gobernador Yunes, del PAN, el movimiento de Elizabeth es por sus propios amarres.