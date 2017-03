Dale Dale – A Yunes Linares lo desquicia Morena

A Yunes Linares lo desquicia Morena

Conforme se acercan las elecciones municipales de junio todos los partidos andan jaloneándose para ver quiénes serán sus abanderados, como en cada elección militantes van de un partido a otro con tal de seguir en el poder y tener de dónde sacar recursos, por eso los que ya fueron quieren repetir en los cargos y los que no han sido quieren ser.

Se ve que no se acaban de poner de acuerdo porque ningún partido ha dado su lista definitiva de candidatos, Morena fue el primero en publicarla, pero se ha dicho que sufrirá al final algunos cambios, de plano el PAN y el PRD han aplazado para el 26 de febrero su confirmación de candidatos a alcaldes, el PRI todavía sigue definiendo y el Verde anda cachando lo que va quedando, así todos quieren participar en la contienda.

El temor a Morena domina las acciones y reacciones del gobernador del estado, quien no quita el dedo del renglón y en cada visita de López Obrador a Veracruz no cesan los ataques, lo mismo lo reciben en el aeropuerto para increparlo, que se le aparecen en sus actos para protestarle con cualquier pretexto, lo que confirma que lo ven fuerte y que temen que los candidatos de Morena se conviertan en alcaldes, y que teniendo presupuesto puedan causarle problemas en la sucesión del 2018, que es lo que más le interesa a Yunes Linares, sobre todo porque quiere heredar a su hijo el cargo.

Así que en esta nueva visita de López Obrador no fue la excepción, ya lo esperaban en el aeropuerto, eso sí es el estado que más visita el dirigente de Morena, quien dijo no hacerle caso a Yunes Linares y que aunque le mande manifestantes su hijo no será gobernador, burlándose de querer dejarlo en el poder.

Elizabeth Morales otra vez en Xalapa

Se concretó el cambio de la ex alcaldesa y ex diputada Elizabeth Morales, de la Delegación de Profeco para la del ISSSTE, situación que algo de fondo tendrá, pues no sólo los cerca de 30 mil pesos de diferencia de sueldo que tienen al mes entre una delegación y otra, sino políticamente o por algún interés es que se mueve de oficina la ex alcaldesa de Xalapa, a quien el ex gobernador Fidel Herrera recomendaba para volver a dirigir el PRI estatal.

Pero en cuanto le confirmaron la noticia de que se haría efectivo el cambio de oficina fue vista Elizabeth Morales en la capital del estado, vino a ver su nueva oficina y a regresar a vivir a Xalapa, ya que desde que comenzó a despachar en Profeco se había instalado en el Puerto de Veracruz, rápidamente el delegado de Segob, Ángel Ochoa, se fue a comer con Elizabeth Morales al Churrasco de Monte Magno, donde estuvieron por un buen rato juntos, eso sí, el delegado comió y comió, por supuesto con cargo todavía a Profeco, pues sus viáticos siempre los guarda muy bien.

A 23 años de la muerte de Colosio, Jackson, Murat y Yunes

La dirigencia nacional del PRI conmemoró la muerte de Luis Donaldo Colosio, el malogrado candidato presidencial del entonces invencible y hegemónico partido tricolor. Como se recuerda y así se ha registrado en la historia política de México, el asesinato de Colosio quedó siempre bajo la sospecha popular de que fue un crimen de estado. Se ha mantenido hasta ahora la creencia de implicaciones en el crimen de los jerarcas políticos de ese entonces, empezando por el propio presidente Carlos Salinas de Gortari.

Por cierto en la guardia de honor que encabezó el presidente del PRI, Enrique Ochoa, lo acompañaron entre otros, Enrique Jackson y José Murat, aunque ninguno de estos dos políticos son originarios de Veracruz, Jackson es sinaloense y Murat es oaxaqueño; ambos fueron muy influyentes en el sexenio de Javier Duarte.

Actualmente diputado federal plurinominal priista, aquí en Veracruz recordamos a Jackson como el principal asesor del ex gobernador prófugo Javier Duarte, muy poderoso en el duartismo, durante casi cinco años era la “sombra” del gobernador, muy bien remunerado y bajo sospecha de haberse beneficiado y de ser cómplice de los abusos de Duarte, dejó en Xalapa una lujosa y carísima residencia y también sostuvo una relación romántica con una joven política originaria de Cardel. Desde que cayó Duarte política y judicialmente, Jackson jamás ha abierto la boca para decir algo a favor de su exjefe y mecenas, desde mucho antes de la fuga de Duarte no se volvió a aparecer en Veracruz, de donde se llevó muchos millones y dejó millonarias propiedades.

José Murat, ex gobernador de Oaxaca, ahora despacha como presidente de la Fundación Colosio. Amigo cercano de Fidel Herrera, desde el sexenio de éste estuvo relacionado con nuestro estado, principalmente como contratista y proveedor del gobierno estatal, Murat es de los encumbrados priistas que ha amasado una inmensa fortuna a través de la política. También estuvo cerca de Duarte, tanto con sus empresas beneficiarias de contratos estatales, como en su función de padrinaje y asesoría política sobre el ex gobernador prófugo.

¿Qué tanto tuvieron que ver Jackson y Murat en la subida y caída de Javier Duarte?, no lo sabemos, de lo que sí estamos seguros es de que le “batearon” muchos millones al presupuesto del estado y están muy relacionados con las quiebras de las finanzas estatales y del PRI veracruzano.

Del ahora gobernador panista Miguel Ángel Yunes, quien por supuesto no asistió a ningún homenaje por la muerte del candidato presidencial, asesinado hace 23 años, sólo les recordamos que fue secretario técnico del consejo político nacional del PRI con Luis Donaldo Colosio, allá por 1992, cuando era un fervoroso y disciplinado militante priista.

Que coincidencia, los tres, Enrique Jackson, José Murat y Miguel Ángel Yunes son tres archimillonarios políticos en la actualidad.