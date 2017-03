Hará CEDH recomendación por desapariciones; hay responsabilidad de funcionarios

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

En la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hay un patrón de deficiencias y omisiones graves en las investigaciones por desaparición, así lo sustentan 103 casos que analiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz.

Por estas anomalías, en próximos meses se emitirá la primera recomendación general por desaparición y desaparición forzada en contra de la FGE, y la SSP.

Las quejas de las familias son similares: pareciera que las carpetas se archivan en un cajón, no hay diligencias de investigación, no se obtienen sabanas de llamadas de teléfonos celulares, no se llama a declarar a testigos claves, no se toman perfiles genéticos, lo que finalmente entorpece la investigación, negando el derecho de las familias a la verdad, la justicia y la reparación del daño.

El patrón podría extenderse a los más de 2 mil 400 casos de desaparición en Veracruz documentados por la propia FGE. Anomalías que los propios colectivos de familiares en búsqueda han hecho públicas.

La presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, afirma que la autoridad por acciones u omisiones vulneró los derechos de las familias y hubo fallas graves en los procesos, por lo en esta recomendación también ordenará a las dependencias involucradas sanciones administrativas o penales en contra de los funcionarios involucrados en estos hechos.

“Las víctimas tienen derecho a saber qué fue lo que pasó. Y obtener una sentencia y una reparación integral del daño”, afirma.

La recomendación lleva un avance del 60 por ciento, y podría ser emitida en junio próximo, aunque por el número de casos documentados, es probable que se emita una segunda recomendación.

Adicionalmente se emitirán recomendaciones particulares en cada uno de los casos documentados con la intención de que la autoridad corrija los patrones estructurales deficientes que sigue al atender una denuncia.

La titular señaló que al menos el diez por ciento de los casos documentados son por desaparición forzada donde se presume la participación de las policías estatales y municipales en los hechos de violencia.

Apenas este mes de febrero, la CEDH emitió la recomendación 02/2017 en contra de la Fiscalía General del Estado por violaciones a los derechos de la víctima y de la persona ofendida por el caso de Gemma Mávil, secuestrada el 3 de mayo del 2011, y cuyo cuerpo no ha sido entregado a sus familiares, pues está extraviado en fosas comunes.