Asuntos Públicos – Tubazos de acero

Eduardo Coronel Chiu

Tubazos de acero

La sangre anunciada llegó al río en Tenaris-Tamsa.

Pese a las advertencias de los directivos de la empresa que lo expusieron desde el mes de febrero en carta abierta al Presidente de la República, Enrique Peña, de lo que enteraron al gobernador Miguel Ángel Yunes y al secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, la madrugada del viernes se desbordó la violencia en el conflicto intersindical; hubo 2 muertos con arma de fuego, numerosos heridos y un daño no cuantificado a la imagen del orden laboral en Veracruz.

Ahora quieren tapar el pozo y abren los procesos penales contra los grupos de choque y rijosos, lo cual es correcto, ya que se cometieron delitos de homicidio, lesiones y otros que no deben quedar impunes.

Pero al mismo tiempo debe revisarse la responsabilidad de las autoridades en materia política, laboral y de seguridad pública por su negligencia y omisión.

El conflicto por el reconocimiento de la dirigencia sindical y la titularidad del contrato de trabajo entre el grupo de Pascual Lagunes y el disidente “profe Guevara” era de sobra conocido, sin que quede claro cómo fue que la Secretaría del Trabajo otorgó una doble toma de nota a ambos sindicatos, creando incertidumbre en la empresa.

¿En qué se ocupaban los responsables del gobierno de Veracruz que fueron incapaces de conciliar a las partes en conflicto oportunamente e impedir que llegaran a la agresión mutua? Yunes, ya se sabe, hacía spots contra López Obrador, y sus secretarios de gobierno, Rogelio Franco, y de Seguridad, Jaime Téllez Marié, ¿qué hacían?

La novatada y curva de aprendizaje del nuevo gobierno y sus obsesiones políticas agregan costos no sólo a la seguridad, sino en este caso al empleo y la inversión, dado que Tenaris-Tamsa es de importancia estratégica para la economía del estado. Además del mensaje negativo a potenciales inversionistas.

Revocan candidatura del PRD a David Velasco

Va para atrás David Velasco Chedraui. No le alcanzó el apoyo del gobernador Miguel Ángel Yunes al ex presidente municipal de Xalapa y diputado local, cargos que ocupó por el PRI, se quedó en el camino para ser ahora candidato de la coalición PAN-PRD en las elecciones municipales de junio próximo.

Aunque gozó David del favoritismo local del pleno del PRD –controlado por Yunes, un aliado de su familia por la línea Chedraui– y por algunas horas fue declarado candidato, lo tumbó anoche el Consejo Nacional del PRD. Once de sus integrantes por unanimidad echaron abajo una parte del tamal armado entre sillazos del pleno para imponer candidatos a las alcaldías. Como se sabe, fiel a su viejo estilo tribal, los que se quedaron en el perredé de Veracruz acabaron a golpes su consejo electivo del fin de semana.

Se la llevó Ferráez

La candidatura del PRD para Xalapa se le adjudicó finalmente a la empresaria radiofónica Ana Miriam Ferráez, quien había sido desplazada por consigna local no obstante haber resultado mejor que David en los puntajes de la encuesta de intención del voto, instrumento pactado como guía para la selección de candidato.

Hicieron todo Yunes y sus operadores en el PRD, Rogelio Franco en la Secretaría de Gobierno y Jesús Velázquez en la presidencia del PRD estatal, para incrustar a Velasco; lo registraron a destiempo, cuando había vencido el plazo de inscripción; con los evidentes dados cargado ahuyentaron al empresario mueblero Nicanor Moreira, quien se anotó y luego declinó por el favoritismo a David Velasco.

Competencia por Xalapa

Con todo, para Ana Ferráez haber derrotado en la contienda interna al priista David Velasco Chedraui, candidato del gobernador Yunes, no le garantiza alcanzar la presidencia municipal de Xalapa por la coalición PAN-PRD.

Si mantiene su candidatura, disputará la elección contra Hipólito Rodríguez, de Morena, partido en ascenso y hegemónico en la plaza, que ha arrasado en la zona las dos precedentes elecciones, para diputado federal en 2015 y para diputado local en 2016, y por ello, la marca favorita en los pronósticos. Por el PRI el candidato es Alejandro Montano, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Miguel Alemán y diputado federal 2012-2015, un cartucho quemado de un partido en el descrédito que aun gobierna en el municipio, pero con una oposición creciente en el electorado, que no augura pueda retener la alcaldía.

La candidatura de la comadre de Duarte

Según las reseñas de la campal perredista, uno de los temas que provocó la riña colectiva fue la candidatura del municipio de Alvarado que el Consejo Electivo Estatal le concedió a una comadre del ex gobernador Javier Duarte, Marta Elizabeth Platas “Marliz”, es la esposa del actual presidente municipal Octavio Ruiz, del PRD rojo de Javier Duarte.

Uno de los más beligerantes reclamaba que la dirigencia estatal había vendido esa candidatura en 25 millones de pesos, que Tavo Ruin, como es conocido el alcalde, pregona la compra de su sucesión e impunidad.