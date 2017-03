Dale Dale – De a cómo las candidaturas

De a cómo las candidaturas

El negocio de la política en su expresión más vulgar y mercantil se manifiesta en las candidaturas partidistas. Las municipales son el ejemplo indiscutible de que los partidos y quienes los dominan, aprovechan para hacer negocio, así es y así ha sido siempre.

Ahora los ayuntamientos duran 4 años, por lo que los “políticos” los ven como una franquicia muy redituable y también como un negocio familiar.

Los Yunes Linares-Márquez son los accionistas mayoritarios del PAN y del PRD en Veracruz, por eso se imponen en las candidaturas de la coalición “Contigo el cambio sigue”, unas candidaturas se las quedan para familiares e incondicionales, como Veracruz, Boca del Río, Córdoba y Tantoyucan, otras las venden y algunos las conceden a sus socios minoritarios del PAN y PRD.

En el partido “cuije” del PAN es donde más problemas parece que hay, el PRD, pues se han dado con todo y siguen los jaloneos hasta el día de hoy, en el que ponen y quitan candidatos, ha habido varios borregos, en que si va David Velasco Chedraui o Ana Miriam Ferráez por el “matadero” de Xalapa, al igual que en Alvarado, donde hasta a sillazos se agarraron y en redes sociales siguen dándose con todo, donde la actual primera dama del municipio, Marliz Platas de Ruiz será la candidata. En ambos casos se trata de candidatos y candidatas cercanas al duartismo. Pero qué importa si pagan el precio, al fin que es puro negocio.

El junior saldrá de la presidencia de Boca

El próximo mes de junio, una vez que concluya el proceso electoral de las municipales, el plan familiar es que se dedique a conseguir la candidatura a gobernador del próximo año de los partidos a su servicio, PAN-PRD, la cual tiene prácticamente en la bolsa, así que Miguel Ángel Yunes Márquez dejará la presidencia de Boca, le vendrá mejor y aprovechar para hacer una precampaña estatal de varios meses, así que le conviene a la familia que el heredero primogénito tenga una promoción anticipada a lo largo y ancho del territorio veracruzano. Así que probablemente borren la “Mancha” qué hay en la dirigencia estatal del PAN e instalen ahí cómodamente al junior.

Como le dieron el bajón a Pola

El que se ve que no ve la suya es el ex diputado local, Tonatiuh Pola, quien luego de que estuviera o al menos se sintiera en los cuernos de la luna, en la época de Gina Domínguez y Javier Duarte, cuando hubo dinero de a montones, ahora anda penando porque dice que la novia le robó hasta su guardadito que tenía escondido en la casa de La Tampiquera, que lo tenía en cash, que ella sabía dónde estaba guardado y aunque ya no estaban juntos, tenía duplicado de las llaves de su casa, no contaba con su astucia, se apersonó en la privada donde vivieron casi tres años de intenso romance para cobrarse su finiquito por el tiempo invertido.

Cuál sería la sorpresa de Tonatiuh Pola que cuando llegó ya no estaba, se armó la grande, llevó hasta notario público para levantar el acta pero al final decidió no demandar, ya que también le sabe varios de sus secretos la ex novia, el caso es que ya de plano ni en Veracruz quiere estar y hasta anda vendiendo su departamento, no se sabe si porque le urja el dinero o porque le trae malos recuerdos de amores pasados y robados.