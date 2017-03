Exigen justicia por agresión a sindicalizados de Tamsa

VERACRUZ

El representante de los ex trabajadores de Tenaris Tamsa, Bartolo Guevara Malpica, exigió justicia para los familiares de las dos personas que fallecieron en el enfrentamiento que se registró la madrugada del viernes en la sede del Sindicato Nacional Unidad y Progreso, ubicada en la colonia Casas Tamsa de Boca del Río.

Guevara Malpica dijo que el líder obrero Pascual Lagunes Ochoa fue requerido por la Fiscalía General del Estado para declarar en relación a los hechos ocurridos la madrugada del viernes, incluida la muerte de Pedro Cruz Maldonado y Margarito Alfaro Domínguez, pero no acudió a cita.

El entrevistado aclaró que él y José Carlos Guevara Moreno, conocido como El Profe, sí acudieron a declarar en torno al

enfrentamiento.

El representante de los ex trabajadores de Tenaris Tamsa mencionó que Sergio de la Maza fue citado por la Fiscalía General del Estado para declarar en la investigación que se inició por el enfrentamiento que dejó como saldo dos muertos y una veintena de heridos con proyectiles de arma de fuego; sin embargo, aclaró que el directivo de la compañía de tubos de acero no se presentó.

Bartolo Guevara señaló que directivos de la empresa Tenaris Tamsa, como Sergio de la Maza y Vicente Ortiz Beltrán, intervinieron en el conflicto laboral, a quienes exhortó a guardar respeto al sindicato y a las familias de las dos personas que fallecieron en el enfrentamiento ocurrido la madrugada del viernes.

“Yo les digo a los señores de la empresa que se mantengan al margen y si quieren hacer una declaración que se presenten en la fiscalía y que no vayan por amparos porque ayer estaban tramitando amparos Sergio de la Maza y Vicente Ortiz Beltrán, entonces si no tienen nada que temer que vayan como José Carlos y Bartolo, nos presentamos en la fiscalía sabedores de que nosotros no hemos provocado una cuestión que concluyera en la tragedia que estamos lamentando el día de hoy”, añadió.

Por otra parte, Guevara Moreno reiteró que José Carlos Guevara Moreno cuenta con la toma de nota de las autoridades laborales que lo acreditan como secretario general del Sindicato Nacional Unidad y Progreso.