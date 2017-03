No se atienden las causas de inseguridad en Veracruz: AMLO

Rafael Delgado, Veracruz

De gira por la zona centro de Veracruz, Andrés Manuel López Obrador manifestó que no se atienden las causas de la inseguridad, porque hay una especie de enajenación, “piensan que van a resolver el problema de la inseguridad nada más con medidas coercitivas, como si la violencia se pudiera enfrentar con la violencia”.

Planteó que se tiene que hacer atender las causas, “en los pueblos de Veracruz se tiene que ir, casa a casa, para incorporar a los jóvenes al trabajo y el estudio. La inseguridad y la violencia se debe a que no hay trabajo, se abandonó a los jóvenes y ahora se pagan las consecuencias”.

En este sentido, aseguró que contará los días en que Yunes Linares resuelve la inseguridad, pues recordó que en campaña el gobernbador aseguró que iba a resolver en seis meses dicho problema,” ya lleva cuatro meses ¿y ya se resolvió el problema?”, cuestionó el aspirante presidencial

Manifestó que las autoridades se hacen “huajes”, porque con las medidas coercitivas no se resuelven los problemas sociales, pues tiene que haber crecimiento, empleo y bienestar.

Señaló que no hay que tener ningún compromiso, si ya votaron por ellos y no cumplieron, pues ya se tiene que unir el pueblo para que haya un cambio verdadero.

López Obrador expresó que para que no haya duda que hay un acuerdo y son lo mismo Enrique Peña, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Ángel Yunes Linares, hace unos días por influencia de Yunes se postuló al contralor de Javier Duarte como candidato del PAN a presidente municipal de Pánuco.

Dijo que como Morena denunció la postulación del contralor de Duarte, lo quitaron, pero Yunes dejó a su hijo como candidato a la presidencia municipal de Veracruz, y eso puede pasar en las alcaldías veracruzanas, pero no se había visto que un gobernador dejará como candidato a su hijo como sucedió en Veracruz.

Sostuvo que Miguel Ángel Yunes dijo que no iba a aumentar la deuda en Veracruz, pero fue un engaño, porque en cuatro meses de su gobierno aumentó 11 mil millones de pesos la deuda del estado.