Dale Dale – Los ¿candidatos? Suben y bajan

Los ¿candidatos? Suben y bajan

Los probables candidatos siguen bajo ataque de nervios, se siguen moviendo las listas de los de todos los partidos, hasta de los que tienen pocas posibilidades o ninguna de ganar, con muchos intereses de por medio y todos queriendo colocar a los que les pueden aplanar el camino para lo que viene y claro, colocar a sus incondicionales. Así que igual que en el beisbol esto no acaba hasta que cae el último “oír”.

En Xalapa se la ponen fácil a Morena

En Xalapa ya publicaron por todos lados que la candidata del PAN-PRD será Ana Miriam Ferráez quien se dice perredista, pero que no lo ha sido y panista menos, se suma a la larga lista de las que creen que teniendo una fundación se pueden volver buenos prospectos electorales, claro está, pareciera que le quieren poner las cosas más fáciles a los de Morena, que son los que más simpatías tienen en la capital del estado, así que el que más enojado habrá quedado es David Velasco Chedraui, a quien le hicieron creer que sí sería el candidato del cambio, pero del cambio de partido y lo dejaron vestido, alborotado como novio de rancho y ya no será candidato.

Es de reconocer que Velasco Chedraui tiene más posibilidades de competir al tú por tú con el candidato de Morena, hoy en día el partido de las mayores preferencias en Xalapa. David ya fue alcalde y diputado por Xalapa, y no fue duartista, al contrario fue un diputado priista no alineado con el prófugo ex gobernador, de haber sido el candidato PAN-PRD podría haber jalado un porcentaje de votos priistas, pero como él hubiera no existe, ya no lo sabremos.

Lo que sí sabemos es que el voto panista más el de su “cuide” perredista no dan para ganar en Xalapa. Del PRI en Xalapa solo creemos que le irá bien si queda en tercer lugar.

Imponen los Yunes aliadas sentimentales

Pero parece que en las listas de candidatos a ediles municipales, del PAN-PRD, no paran de meter su cuchara los Yunes, el papá y los hijos, han acomodado familiares, amigos, novias y demás, lo que ha hecho que la lista que ya habían dado de la alianza PAN-PRD sigue siendo con nombres que están en movimiento, lo que les dejará más enemigos, les restará no sólo en esta elección sino en la que más les interesa, que es la que se avecina en un año.

Candidato a regidor primero acusado judicialmente

Al que ya lo comenzaron a publicitar es a Luis Pineda quien va, al menos hasta hoy, de candidato a regidor en la primera posición en la planilla del PAN, pero ya sus “primos” a los que les quitó ilegalmente unos terrenos en la “Reserva”, le están mandando oficios a Fernando Yunes Márquez y al PAN para que no lo pongan de candidato, pues está oficialmente acusado por el delito de despojo.