Yunes no puede con inseguridad: Héctor

Redacción

El senador Héctor Yunes Landa pidió la intervención del Gobierno de la República ante la situación de inseguridad que se vive en Veracruz, ante la cual la administración estatal encabezada por Miguel Ángel Yunes Linares se ha visto rebasada por los hechos de violencia.

“Creo que la Federación debe intervenir porque el encontrar cientos de cadáveres en una fosa no es producto de un homicidio imprudencial”, manifestó.

En este sentido, el priista, ante la problemática de desaparecidos y fosas clandestinas, aseveró que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares “ya no pudo con el paquete”.

Asimismo, se lanzó también contra el fiscal del Estado, Jorge Winckler, de quien aseguró que no cumple el perfil para el cargo.

Al referirse que el fiscal tuvo que pedir disculpas por asegurar que se habían identificado los restos de los miembros de una familia queretana sin que fuera cierto, el senador recriminó que Jorge Winckler no se ajustó a los protocolos establecidos en este tema.

“El propio Winckler reconoció que él mismo no respetó los protocolos; él lo reconoció”, agregó.