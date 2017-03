Asunto político, denuncia en mi contra: sergio rodríguez

Acusan a sefiplan de no entregar información para la Comisión Especial para la Verdad de la Deuda Pública.

Carlos Alvarado

El diputado local perredista Sergio Rodríguez Cortés acusó a secretaria de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García, de no hacer caso a la solicitud de entrega de información solicitada por la Comisión Especial para la Verdad de la Deuda Pública, desde el pasado 25 de enero.

El legislador del PRD afirmó que se solicitó información para iniciar los trabajos de revisión de la deuda pública de 1998 al 2016, tales como la lista de empresas con pasivo circulante; informe de la deuda del pasivo circulante; copia de los contratos de créditos bancarios y bursátiles, entre otros.

Sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta por parte de la titular de la Sefiplan, por lo que no se descarta que sea mandada a llamar por los diputados e incluso se ejerza alguna acción sancionadora por omisión.

Sobre la Comisión, indicó que se cuenta con un presupuesto de 600 mil pesos para contratar un despacho contable particular para dictaminar y evaluar el origen del problema financiero de Veracruz.

Indicó que se tiene una deuda formal de 46 mil millones de pesos, más la que no está registrada.

Pide a fiscal agilizar investigación en su contra

Luego de que el Fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz confirmó que se sigue una investigación en su contra por el delito de robo, el diputado local Sergio Rodríguez Cortés, consideró que sería lamentable que por tener una postura fuerte en torno a unos temas se pueda ejercer algún tipo de presión a través de la Fiscalía en su contra.

En entrevista, el perredista señaló que no le preocupa que la FGE investigue por el delito de robo, toda vez que el automóvil en cuestión siempre ha sido de su propiedad.

En ese sentido, Rodríguez Cortes afirmó que el amparo lo interpuso en la época de Javier Duarte de Ochoa “a ese le tenía yo miedo. Ahorita lo que pido es que se realicen las investigaciones correspondientes pues fue un asunto político, un asunto que Duarte fabricó para en determinado momento inhibir y debilitar la alianza PAN-PRD, conozco bien el tema, no tengo ningún problema”.

Insistió en que se trata de un coche que siempre ha sido de su propiedad y está a su nombre, por lo que ahora solicita al abogado estatal que agilice las investigaciones, pues es el más interesado en que la carpeta se cierre.