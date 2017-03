Dale Dale – Julen infraganti cometiendo delitos electorales

Julen infraganti cometiendo delitos electorales

Aunque el Gobierno del Estado se esmera en que no se les dé promoción o publicidad a ninguno de los funcionarios, ni siquiera a los del primer nivel, a excepción de la titular de Sedesol, Indira Rosales. Ahora Julen Rementería, secretario de SIOP fue nota en una supuesta gira de trabajo, luego de que varias carreteras y caminos están destrozados en el estado, pero como él se traslada en helicóptero pues ni cuenta se da, de qué caminos son los que se supone deben atender para tomar medidas y componerlos, pero viajó a costa del erario público en helicóptero y que le sorprenden reunido con panistas, entre ellos los candidatos a alcaldes de la zona norte del estado, como su ex compañero de bancada en la legislatura local, Jorge Vera.

Lo cierto es que no es la primera ocasión en que incurre en usar recursos públicos para apoyar a los candidatos de su partido, ya cuando fue coordinador de delegaciones de la SCT federal se movía con su familia en aviones particulares, con esto abonan en lo que la gente cada día dice más, que el “nuevo gobierno” es más de lo mismo, no ven diferencias o como diría el difunto candidato presidencial panista en 1988, Manuel Clouthier “Maquio”, de cuando llegara alguno del PAN a gobernar, que tendría la responsabilidad de hacerlo con honestidad, que no se trataba de solo “Cambiar de Amo”, sino “de dejar de ser perro”, queda en claro que todos quieren disfrutar de los lujos del poder y abusar igual. Échenle un ojo al patrimonio actual de Julen Rementería, hace apenas 19 años lo acogió Paco Ávila Camberos, llevándolo de regidor en su gobierno municipal allá por 1998. En ese entonces el negocio familiar, la tienda del “Importador” estaba en quiebra, con una deuda que nunca pagaron a los bancos. Ahora Julen, quien no se ha dedicado a otra cosa que a cargos públicos a través del PAN, es un magnate de negocios, de publicidad, restaurantes, inmobiliarios etcétera, etcétera, que valen cientos de millones de pesos.

Mudan a la “Leyenda”

El gobierno yunista, estatal y el municipal de Boca, no respetan ni a las “Leyendas”, así que el busto del ex gobernador Don Fernando Gutiérrez Barrios lo cambiaron de lugar, a enfrente de donde estaba para que no esté sobre el bulevar Ávila Camacho del municipio de Boca, el cual acaban de remodelar. No encajaba la imagen del difunto exsecretario de gobernación priista, así que lo pusieron donde no afeara el remodelado bulevar.

Jauría de Winckler acosa a Juez federal

El juez tercero del Distrito Federal de Veracruz, Anuar González Hemadi, fue quien le otorgó un amparo a Diego Cruz, uno de los cuatro jóvenes acusados del famoso caso de los “Porkys” de presunta pederastia, el juez federal no encontró pruebas contundentes de la culpabilidad de Diego Cruz por los delitos que lo acusó la Fiscalía General de Veracruz desde hace casi dos años. Con el explosivo manejo mediático y en redes sociales que tuvo el caso “Porkys”, los acusados fueron “sentenciados” culpables por la mayoría de los que transitan en la internet. Pero a estos “jurados” anónimos, muchos de ellos irracionales, se les olvidó que lo que importa es el cumplimiento de la ley, y que ésta es impartida oficialmente por jueces, así es como funciona el sistema judicial.

Pero como en este asunto tiene un interés personal y en conflicto de interés el actual fiscal general del estado, Jorge Winckler, quien antes de llegar al cargo fue coadyuvante en las acusaciones contra los implicados del caso “Porkys”, y vale la pena decir que la publicidad de este caso le sirvió para conseguir el cargo de fiscal que ahora detenta. Winckler también se destaca por litigar sus asuntos judiciales primero en internet, para lo cual se ayuda con un grupo de amanuenses, puso a estos a “coadyuvar” en linchamiento mediático del juez federal, porque le molesta doblemente la sentencia, por un lado, es un duro golpe a su ego y por el otro, lo pone en evidencia como litigante. Es decir se le cayó el caso, dentro de poco, los demás acusados serán muy probablemente liberados por la vía del amparo.

¿Sabrán los amanuenses de Winckler que el acoso al juez federal es un delito serio? Por qué él, no hay duda que sí lo sabe.