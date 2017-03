Improcedente el desafuero del alcalde de Fortín

Carlos Alvarado

La no procedencia contra el alcalde de Fortín Armel Cid de León Díaz, el cual está bajo investigación de la Fiscalía General del Estado por el delito de violencia intrafamiliar, se determinó debido a que el edil interpuso una solicitud de amparo ante un juez federal, informó el presidente de la comisión Instructora del Congreso Local, Fernando Kuri Kuri.

En entrevista, dijo que por ello se deberán esperar la resolución del juez, que se sabe, podría emitirse el próximo 7 de abril, para decidir si continúan o no con el procedimiento al interior de la Legislatura Local, pues dijo, el Congreso no debe adelantarse a la resolución de las autoridades judiciales.

“El día 22 se recibió aquí un amparo que recibió el juez de distrito, entonces está todavía en curso el tema, no podemos nosotros adelantarnos a una decisión del juez federal. Desgraciadamente aquí el reglamento marca que hay que dictaminar en los tres días siguientes después de que vinieron a comparecer, por eso es que de dictamina, pero el dictamen queda claro y abierto para que después de lo que diga el juez de distrito, la Fiscalía pueda seguir procediendo”.

En este sentido Kuri Kuri criticó que dentro de la investigación del caso se habrían cometido serias irregularidades, por lo que, en caso de que se le niegue el amparo, estarán pendientes de que se desarrollen los procesos de acuerdo a lo que marca la ley.

“Hay inconsistencias donde Córdoba lleva a cabo las investigaciones, el peritaje y Córdoba da por concluido el problema y dice que no es culpable el alcalde. Lo retoma Orizaba, Orizaba no hace las investigaciones, se agarra de la carpeta de Córdoba que ya estaba cerrada y debió haber mandado a llamar al demandante y al demandado y no lo hizo, entonces hay inconsistencias dentro de la carpeta”.

El legislador de Juntos por Veracruz afirmó que la comisión Instructora dio el seguimiento que marca la ley para el análisis de este caso, y aunque evitó opinar si el amparo que se pidió justo antes del vencimiento del plazo para dictaminar es una estrategia de la Fiscalía General del Estado para evitar el desafuero, aunque señaló, estarán pendientes del caso para hacer lo que corresponda.

“Le dimos seguimiento como lo marca, vinieron, vino la fiscalía, vino la defensora, vino el alcalde, comparecieron y había tres días para dictaminar. Estuvimos analizando con el equipo de la Comisión y es lo que determinamos. Nosotros traíamos un avance pero ese día presentan el ingreso de amparo ante el juez federal y nos cambian todo el esquema. No sé si sea una pifia de la fiscalía, pero hay inconsistencias”, concluyó.

Morena se opone

El coordinador del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, Amado Cruz Malpica, se manifestó en contra de la decisión de la no procedencia contra el alcalde de Fortín acusado de violencia intrafamiliar.

En este sentido dijo respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Sin embargo explicó que la decisión se tomó por mayoría de votos al interior de la Comisión Instructora, sin embargo Morena se opuso a que el dictamen se hiciera en ese sentido.

“Respeto la presunción de inocencia y el debido proceso. Todavía el alcalde de Fortín tendría derecho a que su defensa haga una intervención ante el pleno de los diputados para sustentar las razones antes de que se erija el juzgado de procedencia. Lo que sí les puedo informar es que se trata de un dictamen que se aprobó por mayoría de votos y en el que Morena tiene una discrepancia con la mayoría”.