Marchan tamseros de Pascual contra el Profe

Adriana Muñoz

Empleados de Tenaris Tamsa, simpatizantes de Pascual Lagunes Ochoa, exigieron el cese de las diferencias que la semana pasada propiciaron el enfrentamiento de este grupo y el de la disidencia encabezada por José Carlos Guevara Moreno “El Profe”.

Diego Rojas, vocero de los manifestantes y empleado de la acerera, dijo que la elección del “verdadero líder sindical” se registró el año pasado donde fue electo Lagunes Ochoa.

La segunda toma de nota que emitió a favor de “El Profe” la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje está “basada en mentiras”

“Con el simple hecho de presentar un padrón de personas según él activas que no son activas ya”, insistió.

Argumentó que desde hace años, José Carlos Guevara Moreno fue despedido de Tenaris Tamsa y una persona ajena a la empresa no puede ser dirigente sindical.

“¿Cómo una persona que ya no pertenece al gremio, a la empresa, es capaz de que se le otorgue una toma de nota?”, explicó.

Ambos personajes se ostentan como líderes del sindicato de la empresa y a la fecha la autoridad laboral federal no ha ratificado la toma de nota por lo que exigen transparencia en el proceso.

“Está marcha la organizamos los trabajadores de Tenaris Tamsa con el único objetivo de que lo único que pedimos es que las autoridades tanto estatales como federales respeten nuestro derecho a elegir a nuestros representantes sindicales”, indicó.

Los empleados de Tamsa, marcharon pacíficamente desde el WTC hasta la plaza cívica de Boca del Río.

Afirmaron no estar dispuestos a que se pierdan más vidas por una situación legal que está más que clara.

Niegan haber estado armados el día de los hechos

Los simpatizantes de Pascual Lagunes Ochoa marcharon para exigir que exista paz laboral y termine el conflicto con el otro grupo sindical de Tenaris Tamsa.

Los trabajadores dijeron ser acosados por el grupo representado por José Carlos Guevara Moreno, por lo que pidieron que se resuelva el conflicto existente por las dos tomas de nota que acreditan a un doble secretario general del Sindicato Nacional Unidad y Progreso.

“La organizamos los trabajadores de Tenaris-Tamsa con el único objetivo de que se termine este conflicto que se ha creado, por una mala interpretación de las entidades federativas al emitir una segunda toma de nota”, aseguró uno de los inconformes.

Diego García, uno de los manifestantes, aseguró que ellos no portaban armas el día que dos personas fallecieron y más de 20 resultaron heridas y dijo que solo llevaban palos, piedras y láminas.

Afirmó que pudieron usar los autobuses de transporte de personal para llegar al sitio del conflicto debido a que cualquier persona que lo solicite puede utilizarlos porque no pertenecen a Tamsa sino a una empresa subcontratada por la tubera.

“Nosotros cansados de tantas injusticias tomamos la decisión entre varios compañeros de salir cada quien por sus medios (…), no puede poner la empresa camiones puesto que los camiones no son de la empresa, son una empresa externa, cualquier que solicite lo que es el servicio de transporte se lo puede proporcionar”, sentenció.

El manifestante sostuvo que durante el año 2016 eligieron a Pascual Lagunes Ochoa como líder sindical y reiteró que la toma de nota que acredita a Guevara Moreno como secretario general del sindicato, es fraudulenta y se encuentra basada en mentiras.

Señaló que el otro grupo sindical se encuentra afuera de la planta para convencer a los sindicalizados que se unan a su movimiento.

“Nos están hostigando estas personas, salimos de nuestro trabajo y ahí están ellos, ‘oigan que esto que el otro’, si no podemos recibir su propaganda nos las avientan a la cara”, afirmó