Asuntos Públicos – Crisis de seguridad y el distractor

Eduardo Coronel Chiu

Crisis de seguridad y el distractor

Ante el incremento pavoroso de la violencia criminal en todo el estado y la incapacidad evidente del gobierno de Miguel Ángel Yunes para combatirla, no se ve casual la detención ayer de Mauricio Audirac Murillo, ex contralor y secretario de Finanzas y Planeación del gobierno rapaz del prófugo Javier Duarte.

Le hacía falta al gobierno de Yunes tirar una cortina de humo, desviar la atención de la ola delictiva, la guerra de cárteles y el desbordamiento de homicidios, secuestros y robos en sus 4 primeros meses, hechos que cuestionan sus ofertas de seguridad en campaña electoral y ponen en entredicho en su capacidad de gobernar, pese a que tiene el apoyo de las fuerzas federales, la Marina, el Ejército y la Gendarmería, y ni así.

Había que tapar especialmente en medios de comunicación el brote de ayer. El ataque artero al periodista Armando Arrieta, jefe de redacción de diario La Opinión de Poza Rica; baleado a corta distancia a la entrada de su domicilio, gravemente herido, fue trasladado a Veracruz. Esta agresión además se suma a la ejecución en Yanga hace 10 días del periodista Ricardo Monlui de la región de Córdoba, ambos casos a la cuenta de la inseguridad del gobierno de Yunes, que corroboran la indefensión del ejercicio periodístico en Veracruz, la etiqueta de ser el estado más riesgoso del país con 20 víctimas; los dos últimos ataques no pueden ya achacarse al gobierno anterior.

Por otro lado en el Sur, donde no hay tampoco estado de derecho, en Las Choapas, después de un secuestro se armaron los civiles a la búsqueda, formaron grupos de autodefensa. Hasta en Xalapa en el primer cuadro, a la luz del día, balearon a una persona en un intento de asalto. Y eso que está aquí la Gendarmería. Andan tan a la deriva que no se ocuparon de prevenir el choque intergremial de los obreros de Tamsa que se batieron armados como delincuentes en Boca del Río, con el conocido saldo de 2 muertos y numerosos heridos.

Ni reviven, ni sanan heridas. Eficacia y no pésame

Siguen agrediendo y matando periodistas en Veracruz. No reviven ni sanan heridas las condenas y reprobaciones, las exigencias de justicia, de protección y garantías. No excusan a Yunes de su responsabilidad política que ponga cara de duelo, los pésames o preste el helicóptero (de los que usa Julen para sus giras políticas) para trasladar a la víctima, que él mismo haga vuelo especial acompañando a la esposa de Arrieta. El gesto del gobernador Yunes, en apariencia solidario, queda opacado por el incumplimiento del deber como gobernante de garantizar la seguridad del estado y la protección de libertad de expresión. Falta eficacia no condolencias.

La visibilidad amplia en medios de comunicación y espacios públicos por tratarse de un grupo vulnerable que acumula víctimas sin justicia, negativa al gobierno de Yunes, ameritaba contrarrestarla con otra noticia. Audirac estaba a tiro.

Mauricio, A las rejas

No fue como al Tigre de Santa Julia, pero a Audirac en lo agarraron en Puebla, comiendo camotes.

De los colaboradores de Duarte, Audirac es de los más señalados, con más denuncias en la PGR y en la Fiscalía.

Aunque no fue de los más cercanos, no participaba del círculo íntimo que cerraba rosca, sí le metió la mano al negocio; sin contar sus operaciones en el Orfis, sino sólo su periodo como contralor y secretario de Finanzas de Duarte, tenía abiertos muchos expedientes de responsabilidad penal y administrativa. Como se recuerda, cayó de la gracia de Duarte cuando reventó el conflicto con el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, que les dio la sacudida a partir de una serie de denuncias por desvíos de recursos y simulación de comprobaciones a partir de diciembre de 2014. tras su renuncia de la Sefiplan en marzo de 2015, les cayeron las imputaciones dirigidas por el propio gobernador Duarte; fue inhabilitado por 10 años y se le fijó una sanción económica de 29 millones de pesos y en los meses finales de la anterior administración el contralor Ricardo García Guzmán lo denunció penalmente por varios presuntos ilícitos, uno de ellos por el desvío de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular, mismo caso en que está implicado, sujeto a proceso, pero prófugo, Leonel Bustos; y otro caso más, la denuncia compartida con el ex contralor Iván López por haber certificado, ambos con falsedad, cada uno en su momento como contralor, la aplicación de créditos de Banobras del Programa para el Financiamiento de Infraestructura y Seguridad (Profise), más de mil millones que fueron desviados; las obras que certificaron eran inexistentes.

Por ahora le imputaron el delito de Coalición, extraño, pues hay otros elementos disponibles, pero eso es lo que se supo. Este delito se aplica a servidores públicos que “se unan para tomar medidas contrarias a una ley”… entre otros supuestos, no se le considera grave, tiene una pena de 6 meses a 6 años de prisión, pero seguro le darán la formula convenida, prisión preventiva por un año –para poder mostrar y administrar otros cargos.

Es un pez chico, al lado del jefe de la banda y sus duarpillos, pero servirá en campaña electoral.

Para el circo mediático ayer fue capturado Audirac en el estado vecino, donde el gobernador Yunes tiene a sus amigos de partido en el gobierno, el que estaba Rafael Moreno Valle y el que está José Antonio Gali. No es por ello casual que la detención se haya dado en Puebla, claro, facilitada por la ingenuidad o torpeza de Audirac en creer que tenía alguna inmunidad.

No hay duda, los poblanos son amigos de Yunes, es sabido que han importado funcionarios y proveedores, ¿cómo no iban a corresponder, administrando la captura y entrega de Audirac?