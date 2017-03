Comparte Xalli Big Band tarde romántica de boleros

Redacción AZ /Xalapa

La Xalli Big Band ofreció en días pasados, en el auditorio de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura (IMAC), un concierto dedicado al bolero. Por espacio de una hora y bajo la dirección del maestro Raúl Gutiérrez Villanueva, la agrupación deleitó al público asistente con una selección de temas de la inspiración de diversos autores.

Melodías distintos compositores, como Oh vida, Si me comprendieras, Si me pudieras querer, ¿Cómo fue?, La puerta, La mentira-Tres palabras, hicieron cantar y bailar al público que en buen número acudió a este espacio cultural.

Otros temas que pudo escuchar el público xalapeño que se congregó en el lugar fueron Contigo a la distancia, Delirio, Obsesión, Increíble, Mil congojas, Rosa mustia, Solamente una vez y Son de la loma.

Canciones de Ernesto Duarte, César Portillo de la Luz, Ángel Díaz, Agustín Lara y Pedro Flores, en trío, dueto o solista, fueron aderezadas con anécdotas sobre la historia del bolero a los largo del último siglo, que fueron comentadas por los integrantes de la agrupación.

El director de origen chileno define a la Xalli Big Band como «una orquesta grande, como las de la época de Pérez Prado o Glenn Miller, con cinco saxofones, cuatro trompetas, tres trombones, percusiones, seis solistas… Porque no es lo mismo un bolero tocado por un trío que por una orquesta grande. Una big band es una big band», asegura.

«Pero es más aun, una agrupación que dedica muchas horas a la investigación, ya que «nuestra misión es educativa y nuestra labor consiste en ampliar los conocimientos y presentar novedades, porque hay muchos boleros muy bonitos de grandes autores mexicanos que no son muy conocidos».

Después de nás de una hora en el escenario, la Xalli Big Band se despidió del público, no in antes, ante el coro tradicional de “otra, otra” interpretar un último tema y recibir el homenaje de un extenso y entusiasta aplauso de los presentes, que salieron complacidos por el espectáculo que ofreció la Xalli Big Band.