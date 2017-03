Dale Dale – A Audirac le falló su arreglo

A Audirac le falló su arreglo

Raro, muy raro, el tema de la detención de Mauricio Audirac, quien fuera titular del Orfis en tiempos del Fidelato, luego contralor y hasta secretario de Finanzas durante el Duartazgo, el caso es que fue de los que más barajitas le pasó al actual gobernador, datos y acusaciones de otros funcionarios, así que donde lo agarraron preso es que un acuerdo se rompió o una información falseó.

El caso de Mauricio Audirac es el del típico tema de un ex funcionario que trae un acuerdo con este gobierno, que exhibe a funcionarios que dieron pruebas y que al final algo pasó y lo acaban deteniendo ayer en la ciudad de Puebla.

Aunque fue uno de los funcionarios que más se enriquecieron en los dos últimos gobiernos priistas, estaba confiado que a él no lo encarcelarían, pues decía que era el típico caso del ex funcionario que “sabía demasiado”.

Haciendo un recuento, cuando llegó al Orfis el ahora detenido, Mauricio Audirac, fue a través de un acuerdo con los diputados del PAN en el fidelato y cuando Miguel Ángel Yunes Márquez era diputado local, parte del pacto era que un grupo de colaboradores del entonces diputado local cobraban en el Orfis, para dedicarse a su campaña a la primera alcaldía, esto allá por el 2006.

O que le pregunten a su actual regidor primero en el ayuntamiento boqueño, con cuánto aparecía en la nómina Orfis, así como también muchos chalanes del ahora alcalde boqueño que aspira a quedarse con el lugar que ocupa su papá.

En seguridad sigue reprobado el Gobierno del Estado

La inseguridad en este gobierno es el gran problema para los veracruzanos, siguen las cosas de mal en peor, hay una serie de delitos a diario y ahora los atentados a periodistas ocurren con frecuencia aterradora, sólo con unos días de diferencia, lo que hace sentir un clima de inseguridad más preocupante, nuevamente los periodistas son blanco fácil de la delincuencia.

La promesa de campaña del gobernador panista de garantizar el derecho pleno a la libertad de expresión y la seguridad de los comunicadores es sólo una falacia. Todas las semanas en estos cuatro meses que ya transcurrieron de este gobierno de dos años se realizan reuniones con subsecretarios federales, mandos policiacos, fiscales y representantes de las fuerzas armadas, pero pasan los días y no mejora la seguridad.

Respecto a los hallazgos de las enormes fosas clandestinas descubiertas, independientemente de la presión que ejercen los colectivos ciudadanos, queda en claro que el proceso de identificación de los restos encontrados en las fosas, los de Santa Fe, como los de Arbolillo, el avance es muy lento, para desesperanza y frustración de los familiares que buscan a sus desaparecidos.

¿Ahora sí habrá estampida?

Ante las detenciones del ex gobernador interino Flavino Ríos y ahora con la del ex Orfis, ex contralor y ex secretario de Finanzas estatal, Mauricio Audirac, se rumora que los ex funcionarios duartistas señalados de corruptos se van a desaparecer del estado y quizás del país.

Pues la confianza que presumían tener de que no los “tocarían” se esfumó, aunque las acusaciones que les han fincado a los ex funcionarios detenidos son por delitos que pueden alcanzar fianza, ya no se la creen los duartistas y se dice que varios ya se retiraron del estado.

Esto de temer ser encarcelados, no se sabe todavía si alcanza a los también implicados en el saqueo, con relaciones familiares y cercanos al prófugo ex gobernador. Como la “cacería” es a cuenta gotas, varios de los encarcelables apuestan a que no les va a tocar pasar a la báscula judicial, porque quizás pasaron ya a la otra báscula.