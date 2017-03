Detienen a Mauricio Audirac

Connect on Linked in

La Fiscalía General del Estado de Puebla, en coadyuvancia con la Fiscalía General de Veracruz, detuvo en la ciudad de Puebla al exsecretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, Mauricio Audirac Murillo.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía de Puebla, la detención fue por el delito de coalición, y se dio este miércoles, aunque no se reveló la hora ni el punto de la ciudad donde fue realizada.

Audirac Murillo fungió con Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz, durante la administración de Fidel Herrera Beltrán y parte de la de Javier Duarte de Ochoa.

También fungió como Contralor General del Estado y Secretario de Finanzas durante el sexenio duartista, periodo en el cual salió denunciado por abuso de autoridad, por el desvío de recursos por un monto de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular.

La acusación contra Audirac Murillo también alcanzó en su momento a Leonel Bustos, a quien se le dictó en algún momento la prisión preventiva y posteriormente fue puesto en libertad por un amparo.

La acusación en contra de ambos exfuncionarios fue por desvío de recursos según la carpeta de investigación 243/2016, la cual se encontraba en manos de la jueza de control Verónica Portilla Suazo en el momento en que se detuvo a Leonel bustos.

Ya en más de tres ocasiones Audirac Murillo fue llamado a declarar por diversas acusaciones, incluso como testigo por las acusaciones contra el exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

Ingresa a sala oral de Pacho Viejo

El ex Secretario de Finanzas y Planeación y ex Contralor durante el gobierno de Javier Duarte, Mauricio Audirac, fue ingresado a la sala 2 de Juicios Orales en el Penal de Pacho Viejo para la audiencia preliminar la noche de este miércoles.

Al ex funcionario que fue detenido en Puebla esta tarde, se le siguen varios procesos por omisión de funciones durante su encargo y el delito de coalición de servidores públicos.

Defensa presenta Amparo

La defensa jurídica del ex secretario de finanzas y ex contralor, Mauricio Audirac presentó el amparo 337/2017 en contra de la orden de aprehensión girada por la Fiscalía general del estado.

Durante la audiencia de imputación que se realiza esta noche en la sala 2 de Juicios orales del Penal de Pacho Viejo, la defensa presentó el amparo y alegó varias irregularidades en el proceso de detención en el estado de Puebla.

Por estos hechos, la jueza Alma Leida Sosa Jiménez, decretó un receso para analizar las pruebas presentadas. La Fiscalía General del Estado ( FGE), señaló como inválido este amparo pues alegó que se quiere sorprender la buena fe del tribunal, y se presume que el amparo – que carece de hora-, fue emitido después de la hora de aprehensión a las 15:07 de la tarde.

En su defensa, los abogados Ulises García Martínez y Alvaro Flores, refirieron que el amparo fue promovido el pasado 27 de marzo, aunque el amparo fue otorgado este miércoles horas antes de la detención.