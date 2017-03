Empresarios, sin información sobre uso del Tres por ciento a la nómina

Adriana Muñoz

A cuatro meses de inicio del gobierno actual, no se ha informado a empresarios en qué situación se encuentra el fideicomiso del Tres por Ciento a la Nómina, asegura el presidente de la Coparmex en Veracruz, Juan José Sierra Álvarez.

Dice que no ha habido reuniones ni transparencia en este sentido al igual que ocurre con el tema de la reestructuración de la deuda pública.

Nadie los ha llamado para aclarar bajo que premisas legales se autorizó la reestructuración de la deuda pública.

Tras el desayuno mensual de socios en Boca del Río, expuso que no hay rendición de cuentas al respecto.

“Es correcto, nosotros como empresarios pagamos pero es un tema pendiente, no tenemos información del Tres por Ciento, creo que es importante construir este tema donde los empresarios podamos participar”, puntualizó.

Agregó que no saben quién encabeza el Fideicomiso del Tres por Ciento a la Nómina mucho menos saben quiénes integran el consejo del organismo.

“No, no hemos tenido reuniones actualmente pero bueno, estaremos muy pendientes”, manifestó Sierra Álvarez.

Los empresarios no han dejado de pagar los impuestos que les corresponden por este gravamen.

De igual forma, exhortó al Gobierno Estatal a que consideren a los socios de la Coparmex para que coadyuven en la integración de las zonas económicamente activas.