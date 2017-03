Otro Juez libera a acusado de violación y pornografía

REDACCIÓN AZ

El Juez Federal José Arquímedes Gregorio Loranca, titular del Juzgado 4o de Distrito, ordenó la liberación de José Francisco Pereda Ceballos, quien fuera acusado de violar a una joven, estudiante de la Universidad Veracruzana (UV), a quien alcoholizó y con la ayuda de dos amigos suyos videograbó mientras abusaba de ella.

El argumento del Juez Federal fue que la joven no se resistió en el acto sexual “ni comprobó cabalmente” los motivos por los que no presentó resistencia, pese a que se señaló que la joven estaba alcoholizada al momento de la agresión.

El Juez Federal, bajo el argumento de que no había pruebas suficientes del dolo del abuso sexual, emitió una sentencia de amparo a favor de José Francisco Pereda Ceballos, quien se encontraba en prisión preventiva, ordenada por un juez veracruzano, e instruyó que se revocara la vinculación a proceso por el delito de violación, por lo que el caso no llegará a juicio gracias a la determinación de José Arquímedes Gregorio Loranca.

Este Juez, además, desestimó diversos peritajes, entre ellos aquel en el que se comprobaba que la joven se encontraba en estado de ebriedad, argumentando que el video que se tomaba como prueba no era suficiente para comprobarlo.

También desestimó el testimonio de una joven que acusó a José Francisco Pereda Ceballos y a sus amigos de dar bebidas alcohólicas a la víctima, en una fiesta, además del peritaje de un experto quien señalaba una alteración emocional en la joven, pues el Juez consideró que esto era a consecuencia de la exhibición del video en sitios pornográficos y no a consecuencia de la violación.

En el fallo del Juez se establece que “no se encuentra debidamente acreditado el cuerpo del delito de violación específica, al no justificarse adecuadamente que la persona con la que el sujeto sostuvo relaciones sexuales, no tenía la capacidad de resistir ese acto o que careciera de la capacidad de comprender el significado del mismo”.