Presenta Sefiplan ajuste al gasto; es insuficiente: diputados

Xalapa, Veracruz

Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado en el Congreso local y la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave se reunieron ayer para revisar la propuesta de ajuste a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017.

Sin embargo, algunos diputados consideraron la propuesta insuficiente: “Habíamos pensado en algo mucho más agresivo o responsable. El objetivo era acercarnos al déficit”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, Sergio Rodríguez Cortés.

El perredista reveló que la propuesta de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para ajustar el Gasto Público de este año está entre el 10 y menos del 5 por ciento del déficit financiero del Estado de 22 mil millones de pesos.

Explicó que esto se complica con las controversias constitucionales que promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tanto el fiscal general, Jorge Winckler, como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Édel Álvarez, quienes exigen el 2 y el 1.5 por ciento del presupuesto, el cual les aprobó la pasada legislatura como parte de su autonomía.

“Están siendo irresponsables, no saben o no les han dicho la situación tan grave que vive Veracruz, no podemos otorgarles más recursos, no se puede, no hay dinero; para otorgar más dinero a la Fiscalía como al Poder Judicial que no cuenten conmigo”, subrayó.

De acuerdo con Rodríguez Cortés, la Sefiplan también plantea aumentar la recaudación entre los veracruzanos por más de mil millones de pesos con cinco diferentes vertientes.

En la reunión de trabajo participaron los diputados Sergio Rodríguez Cortés, Juan Manuel del Castillo González y la diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos, integrantes de la comisión permanente de Hacienda del Estado.

Por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación estuvo presente su titular Clementina Guerrero García, acompañada del Subsecretario de Finanzas y Administración, Bernardo Segura Molina y el Subsecretario de Egresos, Francisco Javier Jiménez.

Lo anterior obedece a la aprobación en diciembre de 2016 del Dictamen de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y en el que a través de un artículo transitorio faculta al Poder Ejecutivo estatal para que en un plazo no mayor a los 90 días presente al Congreso del Estado una propuesta de ajuste a este Presupuesto.