Asuntos Públicos – Ajustito al gasto

Eduardo Coronel Chiu

Ajustito al gasto

Se quedó muy abajo de las expectativas la propuesta de ajuste al programa financiero para 2017 que envió el gobernador Miguel Ángel Yunes al Congreso del Estado por conducto de su secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero.

Al límite del vencimiento del plazo concedido por el Congreso para que el gobernador presentara el ajuste a los ingresos y al gasto de acuerdo con previsiones realistas para un balance presupuestal y enfrentar el “déficit estructural”, la propuesta fue un parto de los montes.

Según comentan los diputados de la Comisión de Hacienda del Estado, después de su reunión con la titular de Sefiplan, las cifras que les manejó los impresionaron ¡por su pequeñez! La disminución al gasto propuesta por el gobierno Yunes sería de 3.48%, aproximadamente 1 mil 282 millones de pesos de un presupuesto total de 101 mil millones 988 mil pesos. Una irrelevante reducción, ante un “déficit estructural” de 20 mil millones de pesos, cifra que el mismo gobierno de Yunes difundió para fines de construcción de escenarios de catástrofe económica.

Todo indica que no hay mucha voluntad del gobierno de enseñar las cartas desde ahora, y si es que obtienen ahorros no los quieren abrir o comprometer; por lo que se ve, solo les dieron a los diputados sopa de labia; conforme a receta, una enumeración de medidas generales para aumentar los ingresos –tomadas de cualquier política estándar– pero de ajustarse el gasto, casi nada; las dependencias y organismos ya desfilaron por el congreso en los meses pasados y sus ajustes voluntarios son mínimos.

También les cayó la desilusión con los recursos que podría liberar la reestructura de la deuda pública por 46 mil millones de pesos recién aprobada por el Congreso, pero que aun negocia el gobierno de Yunes. Les dijo Tula que ese ahorro sería entre 400 y 700 millones de pesos, mismos que podrían disponerse en el segundo semestre del año.

Como en otros temas de Estado, en administración financiera al gobierno de Yunes lo devora la inercia. Aún tiene hoy y mañana para rehacer el documento y remitirlo al Congreso; tomar el lance de Tula como una tentada de agua a los camotes.

Justitica “en-redada”

El caso de Los Porkys de Boca del Río ilustra la sensibilidad impropia del Poder Judicial de la Federación a las presiones en medios de comunicación de masas, en particular a las temidas “redes sociales”, nueva sede de la postverdad, donde no importa si lo que se dice es cierto o no, sino que vale que se difunda como trending topic, que los usuarios y consumidores lo crean verdadero.

Con todo lo cuestionable que pueda ser en moral y derecho la sentencia de amparo que dictó un juez federal en favor de uno de los acusados y en prisión –decretado culpable por el colectivo–, invalidando el auto de formal prisión, es crítico para el sistema de justicia que tras el linchamiento mediático el Consejo de la Judicatura federal dispuso la suspensión inmediata del juez para ser investigado.

El ahora apodado #juezporky argumenta que la Fiscalía del Estado no acreditó el delito de pederastia en contra del acusado “Diego” y que si hubo tocamientos de éste a Dafne (entonces de 17 años) no fueron con lascivia e intención copulatoria. Cabe mencionar que la sentencia de amparo no era definitiva, era impugnable, como ya lo ha sido, con el recurso de revisión y por tanto no produjo la liberación del Porky “Diego”, uno de los tres imputados, y esta sentencia la examinan en el Tribunal Colegiado de Circuito, donde tres magistrados se jugaran su carrera y su “prestigio en redes” y la tranquilidad de su familia, con su juicio jurídico en el amparo Porky.

No se prejuzga sobre el contenido y argumento de la sentencia (no la conocemos en su totalidad, como la mayoría que opina del tema). Nadie se metió con el juez Porky cuando ordenó a la Fiscalía del Estado que reabriera el expediente de la denuncia de pederastia contra los Porkys a promoción del padre de la agraviada; tampoco cuando resolvió el amparo favorable para liberar a la hoy diputada local por el PAN, María Josefina Gamboa, presa entonces por haber dado muerte a una persona en atropellamiento presuntamente en estado de ebriedad y conduciendo con temeridad. Así son las redes del capricho y la moda.

Ecos de Eco

Se recuerda con el caso al fallecido erudito Umberto Eco, filósofo del lenguaje y la comunicación, crítico literario y además él mismo célebre novelista. Dos citas: “Si la televisión había promovido al tonto del pueblo, ante el cual el espectador se sentía superior”, el “drama de Internet es que ha promovido al tonto del pueblo como el portador de la verdad”; “Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas”.