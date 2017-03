En el Semefo de Boca del Río no caben los cuerpos

Boca del Río, Veracruz

Bolsas parecidas a las de basura cubren los cuerpos y restos humanos en el patio del Servicio Médico Forense. Algunos brazos o piernas de las personas que permanecen sin identificar se asoman entre los hules negros y azules.

Afuera, las personas pasan tapándose la nariz y aguantando el asco que producen los malos olores que emanan las personas en descomposición.

Algunos trabajadores del Servicio Médico Forense ingresan y salen, o intentan tapar las extremidades que se asoman cuando se percatan de las cámaras que están cercanos, pero ninguno recoge los cuerpos que están en el suelo.

Hasta que la cantidad de cámaras viendo la forma en que se manejan los restos es importante, los trabajadores comienzan a recogerlos para meterlos al edificio y que dejen de estar a la intemperie, dejando en el lugar solo los rastros de sangre.

Olores nauseabundos, la constante

Según un papá de estudiantes del Colegio La Paz, la escuela que se encuentra enfrente, no es la primera vez que los restos humanos son dejados en el patio, a la intemperie. Cuenta que cada vez que la violencia aumenta los cuerpos son puestos en el patio y a veces inclusive son apilados, lo que podían ver desde una ventana de la escuela.

Aparte de la molestia por el olor fétido, que resulta evidente huelen todos los que por allí pasan, las personas que viven alrededor, tienen negocios o estudian, aseguran que los dolores de cabeza son constantes generados por los malos olores.

Morales afirmó que hace algunos años ya presentó una queja ante la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente pero no le han dado ninguna respuesta, por lo que pidió a las autoridades intervenir para solucionar esta situación.

Las afectaciones

Los malos olores que desprenden los cuerpos del Servicio Médico Forense afectan a la población y podrían provocar algunas enfermedades leves, afirmó la directora de Instituto de Medicina Forense de la Universidad Veracruzana, Guadalupe Melo.

Señaló que el cuerpo suelta esporas, hongos y bacterias, que pueden provocar algunas enfermedades respiratorias o de la piel, a quienes se encuentren expuestos un tiempo considerable.

Urgen a la FGE a construir instalaciones forenses cuerpos

Indicó que es urgente que se realice un Servicio Médico Forense de la Fiscalía con mejores condiciones, mayor capacidad y en un lugar que no implique malos olores para la población.

“Veracruz no tiene un Servicio Médico Forense, increíble un puerto de esta dimensión que no tenga un área forense”, aseveró.

“¿Cuándo va a haber un Semefo para Veracruz? ¿Cuándo van a sacar el Semefo a un área donde no afecte a la población”, añadió.

La directora del Instituto de Medicina Forense detalló que el sitio que actualmente emana malos olores pertenece a la Fiscalía General del Estado, por lo que ellos no tienen permitido ni siquiera conocer la situación en la que se encuentran los restos.