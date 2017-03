Mínima, redución al gasto de la Sefiplan

Connect on Linked in

Redacción AZ

La diputada local por Morena, Daniela Griego Ceballos, afirmó que en la información que se les entregó en la reunión que sostuvieron diputados de la Comisión de Hacienda con la titular de la Secretaría Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero, no se nota el ahorro al gasto del gobierno estatal que ayude a disminuir el déficit presupuestal de hasta 22 mil millones de pesos.

En entrevista dijo que no se entregaron proyecciones generales sobre el ahorro pretendido, sino que se informaron algunas medidas en materia de recaudación. La legisladora precisó que no se informó de la creación de nuevos impuestos o aumento de los existentes, sino que se busca mejorar el cobro.

“La secretaria presentó una proyección de lo que puede ser el incremento de ingresos, sobre todo a raíz de mejorar la política recaudatoria y el proceso de fiscalización sobre los impuestos que se cobran sin aumentar otros impuestos, sino mejorar el cobro, los derechos vehiculares. Son como cinco medidas en ingresos”.

Griego Cevallos dijo que será el gobernador quien entregue entre este jueves y viernes, el informe respectivo del presupuesto que propone para ejercer durante el resto del 2017, ya que en la información de Sefiplan apenas de nota una disminución mínima.

“No nos dieron la previsión en términos de ahorro. En promedio es un ajuste menor al 5 por ciento, nos lo plantearon de manera general y representa un ahorro, un ajuste de mil 280 millones de pesos, alrededor. Esos son datos preliminares, entendemos que el ejecutivo va a mandar entre hoy y mañana un planteamiento general en términos ya del presupuesto como tal”.

De igual manera expuso que será en abril cuando el Gobierno de Veracruz explique cómo se aplicó el recurso en estos primeros tres meses del año, donde el recurso fue asignado por techo presupuestal para ajustar el presupuesto general del 2017.

“Estamos esperando el primer informe trimestral del gasto 2017, ¿cómo se ordenó? Si no hay criterios y no hay clasificación del gasto porque se aprobó en términos de techos presupuestales, queremos saber cómo se gastó en estos primeros tres meses el gasto y si hay un ajuste a la baja ya en el ejercicio. Quedaron de presentarlo en abril”, concluyó. (con información de Carlos Alvarado).