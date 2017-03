Un año de prisión preventiva para mauricio audirac

Xalapa

La Jueza de control, Alma Aleida Sosa Jiménez, dictó medida cautelar de un año de prisión preventiva en el cereso de Pacho Viejo a Mauricio Audirac Murillo, ex Secretario de Finanzas y Planeación y ex Contralor General del Estado en la pasada administración, por el delito de coalición.

En la audiencia de imputación que duró más de cuatro horas, la jueza determinó la medida pues Audirac no acreditó un domicilio en el Distrito Judicial de Xalapa y en otras ocasiones ha evadido la justicia a través de la presentación de amparos, lo que se suma a su inasistencia a un cita ante la jueza, Verónica Portilla el pasado 6 de enero del 2017, además se consideró que cuenta con solvencia económica que le permite la posibilidad de salir del país.

Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado ( FGE), acusó al ex Secretario de Finanzas del delito de coalición, pues dijo que del 21 junio del 2012 al 17 de marzo del 2015, sostuvo diversas reuniones con Tarek Abdalá, tesorero de Finanzas y Leonel Bustos Solís, entonces Director del Seguro Popular, donde se pusieron de acuerdo para llevar a cabo acciones contrarias a la Ley General de Salud, y desviar al menos 2 mil 300 millones de pesos de recursos destinados para el Seguro Popular.

La parte acusadora señaló que estas acciones generaron un desvío millonario, que impidió aportaciones a programas de salud como Oportunidades, Seguro Social y Apoyo Solidario, concentrando estos recursos de forma irregular en una cuenta de la Secretaría de Finanzas.

Durante la audiencia de imputación que se realizó en la sala 2 de Juicios orales del Penal de Pacho Viejo, la defensa pidió precisar las fechas exactas de las reuniones con los ex funcionarios, y aclarar en qué se ocuparon los recursos por más de 2 mil 300 millones de pesos, y la procedencia estatal o federal de los recursos de salud.

La Fiscalía precisó que la temporalidad del delito ocurrió mientras Mauricio Audirac fue Secretario de Finanzas, pues en esa temporada se realizaron las primeras transferencias del Régimen Estatal del Seguro Popular a una cuenta de la Sefiplan.

La FGE dio a conocer que a Mauricio Audirac se le sigue la investigación 243/2016, por los delitos de peculado, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.

Por estas razones hasta el momento ha interpuesto tres amparos: 1282/2017, 287/2016, 1406/2016 para evadir la justicia.

Alrededor de la 1:50 de la madrugada de este jueves, se le dictaron las medidas y fue trasladado hasta el Penal de Pacho Viejo en una camioneta de lujo.

La juez citó a la audiencia de vinculación a proceso para el próximo 4 de abril a las 15:00 Horas.

El amparo

Al inicio de la audiencia, la defensa jurídica del ex secretario de finanzas presentó el amparo 337/2017 en contra de la orden de aprehensión girada por la Fiscalía general del estado.

La defensa alegó también varias irregularidades en el proceso de detención en el estado de Puebla.

Por estos hechos, la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez, decretó un receso para analizar las pruebas presentadas.

La Fiscalía General del Estado (FGE), señaló como inválido este amparo pues alegó que se quiere sorprender la buena fe del tribunal, y se presume que el amparo – que carece de hora-, fue emitido después de la hora de aprehensión a las 15:07 de la tarde.

En su defensa, los abogados Ulises García Martínez y Álvaro Flores, refirieron que el amparo fue promovido el pasado 27 de marzo, aunque fue notificado este miércoles horas antes de la detención.

Después del receso, la jueza señaló que al no haber sido notificada directamente sobre el amparo, no podía hacerlo válido.

La defensa alegó otras violaciones al proceso, pues denunció que se mantuvo retenido por dos horas a Mauricio Audirac en el estado de Puebla, además se solicitaron los oficios de comisión de personal de la FGE, para ejecutar las órdenes de aprehensión.

Y la defensa denunció que a través de fotografías fue exhibido durante el cumplimiento de la orden de aprehensión, vulnerando su integridad.