Utiliza Pintor Aníbal Delgado colchones como lienzo

Redacción AZ /Xalapa

La Galería Universitaria «Ramón Alva de la Canal» (RAC) de la Universidad Veracruzana (UV), exhibe las exposiciones ¡A! De Buen Humor y Cazadores de trofeos, de Aníbal Delgado y Felipe Cifuentes, respectivamente, hasta el 16 de abril.

La inauguración se llevó a cabo el pasado miércoles 22 de marzo, con la presencia de Gustavo Olivares, director de la RAC; Noemí Santa Brito Gómez, directora de Cultura, Educación y Deporte del ayuntamiento de Xalapa, y el pintor Aníbal Delgado.

Las obras del pintor colombiano Cifuentes muestran «la libertad de fundir nuestro pensamiento dentro de los ojos mágicos de quien ve a los animales y al hombre compartiendo la misma naturaleza; en su bestiario, el cazador y su presa son parte de una fauna de sentires que envuelven al espectador de una telaraña de mil rutas», expresa el escrito realizado por Gustavo Rico Navarro sobre la muestra.

Respecto del título de su exposición ¡A! De Buen Humor, Aníbal Delgado comentó que éste se derivó del estado de ánimo que tenía cuando le preguntaron cómo llamaría a su montaje: «Me pareció un título útil. Si lo ponemos en el contexto de una plática, sería la respuesta que das cuando te preguntan ‹¿cómo estás?›; no tiene un trasfondo».

Sobre las obras, dijo que son piezas que realizó entre 1990 y 1993, etapa en la que tenía interés de experimentar otro tipo de soporte (superficie sobre la que se pinta), entonces «tenía un colchón, comencé a trabajarlo y me gusto el resultado».

Fue así que salió en búsqueda de más colchones, lamentablemente le fue complicado encontrarlos porque habían dejado de comercializarlos, ya que son más pequeños que los de tamaño individual que se venden actualmente. Después de una larga búsqueda encontró algunos y son los que se exhiben en la galería.

«A diferencia del bastidor tradicional y la tela, este soporte no es neutro, está cargado de pensamientos y acciones que debía manifestar a través de la pintura. Ésta me regaló el saber que el colchón no es un soporte neutro, así que para mí fue un hallazgo importante».

Cabe mencionar que el pintor tapatío ya había expuesto anteriormente en esta ciudad, pero se trató de una muestra colectiva nombrada Un cuarto para siete, ya que eran siete los artistas participantes.