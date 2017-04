Veracruz requiere ajuste real, no maquillado: Yunes Zorrilla

Veracruz, Ver

El senador de la República Mexicana, José Yunes Zorrilla calificó de insuficiente el ahorro anual de mil 200 millones y aseguró que el estado de Veracruz requiere un plan de ajuste presupuestario real y no maquillado en cifras.

“Ojo. Se necesita un plan de ajuste realista, un Plan de Ajuste que se aplique. Se necesita un plan de ajuste no sólo maquillado en cifras y como componente, se necesita un plan de ajuste de más de mil 200 millones de pesos que está esperando Veracruz y es la gran responsabilidad que tiene este Gobierno”.

Opinó que la situación en la entidad es terrible por problemas que no se corrigen en la entidad y se siguen viendo imágenes y escenarios que los veracruzanos no se merecen.

“Estaremos muy atentos a la propuesta de presupuesto que estará enviando al Congreso, porque si realmente se quiere resolver los problemas financieros de Veracruz, se tiene que presentar un programa de ajuste de gasto que, de manera seria, permita superar el enorme desequilibrio financiero, el déficit que existe en las finanzas públicas”.

En referencia al gobernador Yunes Linares dijo: “Si eso no lo hace, evidentemente estaremos viviendo más de lo mismo. Estarán abrieron la puerta a futuros adeudamientos y se estarán esperando condiciones de no pago que lamentablemente han dado al traste a la dinámica de crecimiento económico y desarrollo de la entidad”.

“Lo que si queremos es conocer la ruta, de cuánto se va a ahorrar este año, que no puede ser de mil 200 millones de pesos, y de cuánto serán los subsiguientes y dónde realmente estará impactando”.

El Senador recordó que la misma administración estatal ha señalado que el déficit anual que se tiene es de 21 mil millones de pesos, por eso un ahorro de 10 ó 12 mil millones de pesos es insuficiente para enfrentarlo.

“No se puede en un ejercicio Fiscal reducir 10 mil millones de pesos, pero tampoco podemos aceptar que solo sean mil 200 millones de pesos, porque entonces la diferencia de dónde va a salir, ¿pedirle a la Federación que nos rescate?, como ya lo hizo, ¿endeudarnos más?, como ya lo hizo. Hay que ver situaciones realistas, serias, son amargas, pero necesarias”, manifestó.