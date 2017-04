Congreso ordena auditar la concesión a Grupo MAS

XALAPA

La Comisión de Vigilancia del Congreso Local ordenó una auditoría a la concesión que se otorgó al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), y será el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) quien la practique.

Así lo confirmó la diputada local Daniela Griego Ceballos, quien comentó que la petición la hizo el Consejo Directivo, porque no se han transparentado las condiciones del permiso que permite a la IP suministrar el agua en la zona de Veracruz y Medellín.

“Hay un señalamiento directo a lo que no está explícito y no se sabe, que no se ha transparentado en términos del convenio en el que se da la concesión que se dio a grupo MAS. Hay cosas que no se saben y que se ha estado haciendo hincapié”.

Afirmó que en el caso de Grupo MAS se afectaron los derechos laborales de los ex trabajadores del SAS que siguen sin ser recontratados.

“Hace una semanas recibimos la petición de auditoría (…) como paso por la legislatura pasada están pidiendo que se revise y la auditoria, entontes tendrá que pasar por la comisión de Vigilancia, ya se aprobó, y se turnó la petición al Orfis”.

Luego de que se habló de la posibilidad de rescindir todos los contratos con la empresa brasileña Odebrecht, pidió al gobierno fijar una postura en torno a la inversión de dicha firma en la Entidad y el poder suspender las concesiones otorgadas.

Recordó que Odebrecht ha invertido en el proyecto Etileno Siglo XXI, también la concesión del servicio de agua en el puerto de Veracruz.

Griego Ceballos recordó que el daño de la empresa brasileña no sólo radica en posibles tratos amañados, sino en la afectación al medio ambiente que se denunció en su momento.

“Son temas estratégicos, es agua, es energía, es petróleo y es un asunto grave y complejo y si en Brasil salió a la luz los actos de corrupción es necesario que aquí se esclarezcan. Que se pronuncie el ejecutivo”, concluyó.