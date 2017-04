Dale Dale – No habiendo pan, pues aunque sea circo

No habiendo pan, pues aunque sea circo

No bastó con la detención de Mauricio Audirac Murillo, que debió haber sido suficiente para los que no se han ido del estado o del país irse, porque no saben en qué momento les lleguen con una orden de aprehensión, tema que se recrudecerá conforme se acerque la época electoral porque desean darle a la gente lo que piden, “pan y circo”, aunque con este gobierno estatal el único “pan” que tienen es el de su partido, del que se benefician sólo unos cuantos, principalmente los Yunes Linares-Márquez. Así que hay que hacer “circo” y para eso pueden usar a los voraces “animales” del duartismo, que andan la mayoría sueltos y a todo el mundo les gustará verlos enjaulados.

Exceso de confianza en los “amparos”, Audirac y Valencia

Por eso se han dado a la tarea de detener a varios. Aunque sea con cargos endebles, de todos modos hace el impacto; da la idea de que están haciendo justicia, aunque no haya efectividad en la promesa de campaña de devolver lo que se llevaron, pero siempre presionar con la “jaula” obliga a aflojar el billete mal habido, aunque sólo sea en parte y no caiga de manera oficial. Por esto se guarda un total hermetismo en eso de la recuperación de lo que se llevaron los duartistas. Con la cacería de saqueadores, varios se han visto obligados a tomar nuevas medidas, la más importante salir huyendo, porque ya vieron el caso del ex secretario de Finanzas, Mauricio Audirac, quien traía media docena de amparos en la bolsa, que no le sirvió ninguno y ahora está durmiendo en Pacho Viejo, arrepentido de haberse ido sólo a Puebla, pudiendo haber estado de vacaciones varios años alrededor del mundo, como el multimillonario en dólares y pesos que es. Así que le salió muy caro su exceso de confianza.

Lo mismo le pasó a Francisco Valencia, el también encarcelado ex director de la CAEV, a quien le había ido de primera desde el sexenio de Fidel Herrera. Valencia, aparentemente empresario contratista y restaurantero, se había cargado de millones por contratos de obra pública estatal, que le daban por ser en Veracruz el representante de negocios de Los Chuchos, el grupo de explotadores dirigentes del PRD. En el camino de las relaciones con los dos últimos gobernadores priistas aprovechó para hacerse socio y lavador de uno de los más abusadores y poderosos de los dos sexenios pasados, el actual diputado federal Jorge Carvallo, quizá por ello pensó que a él no le iban a llegar, pero ya está entambado.

Se le desbordó la ambición a Valencia. No se conformó con las tajadas de los millonarios contratos que le daban, quiso sentir el poder político y burocrático correr por sus venas, ahora en lugar de vinissimo está encerradissimo.

Los familiares del prófugo, como si nada

Lo raro es que sólo se hablen de los ex funcionarios, pero no de la familia ni de el ex gobernador, ni de su esposa, todos esos andan como si nada, los hermanos del ex gobernador que viven en México siguen hasta teniendo guaruras y chalanes sin trabajar. El que vive en Bilbao, España, Daniel Duarte de Ochoa, sigue como si nada con sus propiedades, la mamá y los primos Duarte Dehesa que se pasean en Yate en Boca del Río y Alvarado, como si nada. Se ve que en estos dos años de gobierno estatal quieren por debajo del agua vender algunos negocios inmobiliarios, para que les queden ganancias en efectivo.

Sigue la arrebatinga en las listas para ayuntamientos

Siguen armando las planillas y mientras no queden registradas se pelean los lugares, hay cambios y jaloneos que seguirán hasta el final por querer estar incluidos en un espacio, no importando el partido por el que vayan, todos quieren ver qué agarran o ver qué sacan de esta elección, por lo que es arrebatinga de candidaturas.

En Veracruz puerto, en el PRI no se acaban de poner de acuerdo acerca de a quién llevarán de candidato a alcalde y eso sí, tienen muchísimos tiradores para ser regidores, de seguir así las cosas terminarán con Nino Baxzin de candidato a alcalde por el Verde Ecologista en alianza con el PRI, pero en Veracruz el PAN, o más bien los Yunes, se fueron con la mayor parte no bastándoles la candidatura a alcalde de su hijo, puso de síndica a Alma Aída Lamadrid, colaboradora de ellos pero no cercana al PAN, al igual que a quien le pusieron de suplente, Monserrat Aceval Acosta, amiga de Fernando Yunes, prima de uno de los involucrados en el caso de los Porkys, que tan sonado ha sido a nivel internacional.

Pero el Choriqueso, ahora diputado local, Marco Antonio Núñez, puso a su hijo de suplente de regidor primero, Alberto Núñez Ramos, esto al no poder poner de regidora a su todavía esposa Rosario Ramos o a su tía Tere Pino, Eso sí, a su novia sí la pudo poner en el Consejo de Seguridad Estatal. Hasta la esposa de su colaborador Campa, Alma de la Miyar, va de suplente en la regiduría cuarta. Pero no sólo en Veracruz movieron sus piezas, en Boca del Río le acomodaron toda la parentela a Morelli, en un abuso de poner ya no sólo a sus interese$ por delante sino acomodarlos para que tengan trabajo y negocios.

Comenzando porque el suplente de Morelli es primo político de los Yunes, Félix Malpica Jiménez, quien es esposo de Graciela Collado Yunes, hija de una hermana del gobernador del estado, pero también de regidor primero pusieron a Luis Humberto Tejeda, casado con Graciela Yunes, como para asegurar el sueldo que sostendrá la casa, pero no bastó con eso, de regidor tercero llevan a Germán Yunes, casado con Mari Pili Alverdi y es hijo de Germán Yunes, hermano del gobernador del estado y quien estuviera saliendo en redes sociales por mandar una selfie sin ropa a una joven con la que supuestamente andaba saliendo.