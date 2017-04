Desaparecieron hace tres años y sus familias esperan su regreso

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Era el mediodía del miércoles del 19 de marzo de 2014, Alexia Janai García Arauz salió de su casa para entregar un acta de nacimiento. Iba en su motoneta con su amigo Alberto Trigueros Cabrera, de 17 años, cuando una camioneta de color blanco los chocó para que los dos jóvenes cayeran; entonces se los llevaron; la gente gritó y vio cuando ese mismo vehículo a media cuadra subió a la fuerza a otro joven que caminaba por ahí.

El tercer joven que se llevaron las camionetas el mismo miércoles fue Óscar Fidel Hernández Díaz.

A los once días llegaron otras camionetas a Rinconada y se llevaron a una cuarta persona más. L madre de este joven no puso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por temor a represalias.

“Pienso que se confundieron los maleantes, se equivocaron y por error se llevaron a mi hija, porqu e ella no salía con otra gente que no fueran sus amigos de la escuela, de la misma edad” dijo la madre de Alexia.

La búsqueda de la estudiante por todos los lugares donde les han dicho que encontraron a una mujer fallecida acabó con el patrimonio de su familia.

El día de los hechos, la madre de familia se encontraba en un hospital en Ciudad Cardel, en donde cuidaba a Juanito, a quien adoptó desde niño, y estaba internado por un mal respiratorio.

“También siento que la culpa la tiene la mamá de Juanito, porque ella le habló a Alexia pidiéndole acta de nacimiento y yo le había dicho a esa mujer que no quería que Alexia saliera a la calle, porque tenía un mal presentimiento. Le dije: ‘No vayas a mandar a mi hija por el acta’; y que la manda y fue cuando se la llevaron en la camioneta, es como si el diablo le picara la cola a la vieja para que hiciera salir a mi hija de la casa”, expuso.

Finalmente, exhortó a la Fiscalía “a que trabajen, para eso ganan dinero” porque nadie les informa a los familiares de desaparecidos sobre el avance de las investigaciones.