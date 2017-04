Descuentos en transporte, responsabilidad de concesionarios

Carlos Alvarado

Las reformas a la Ley de Tránsito y Transporte no contemplan que los concesionarios del servicio público deban aplicar descuentos en las tarifas para estudiantes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes; ello ocasionará que en cualquier momento los transportistas cobren tarifas completas a todos, afirmó el diputado por Morena, Zenyazen Escobar García.

Recordó que desde la LXIII Legislatura la ley no contempla el mencionado descuento a las tarifas y que ahora que los diputados de la LXIV Legislatura votaron reformas tampoco consideraron estipular el mencionado descuento.

Al no quedar establecido en la ley el descuento, los concesionarios podrían no respetar los acuerdos que se asegura que existen y ello podría darse en cualquier momento, dijo el legislador. Podría darse el caso, comentó, de que unos respeten el descuento y otros no y las autoridades no podrán ir en contra de los concesionarios porque el descuento no está estipulado en la ley.

Zenyazen Escobar refirió que en los próximos días los diputados de Morena podrían hacer un llamado a los estudiantes y sociedad en general para que estén muy pendientes de qué es lo que sucederá con el descuento a las tarifas al transporte público.

Reiteró que al no estar contemplado en la ley el descuento a tarifas del transporte, los concesionarios podrían o no respetar los acuerdos firmados y que en el momento en que así sucediera sería lamentable porque se afectaría la economía de miles de veracruzanos.

Como se recordará, el pasado viernes el diputado Juan Nicolás Callejas Roldán, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, afirmó que estudiantes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes no deben tener el temor de que desaparezca el descuento que se les aplica en las tarifas del transporte urbano ya que ese aspecto se cuidó mucho en las reformas a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado.

El compromiso de hacer el descuento, dijo el legislador, está marcado en la ley. Ahí se establece, agregó, que se debe hacer un convenio entre la Dirección General de Tránsito, la Secretaría de Seguridad Pública y los transportistas.

Reiteró que el descuento a las tarifas de transporte van a continuar y que los transportistas se encuentran en la mejor disposición de llevarlo a cabo.