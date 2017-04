Prófugo Carlos Aguirre; catean su casa

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario de Finanzas en la administración de Javier Duarte de Ochoa, se encuentra prófugo de la justicia.

La noticia se dio a conocer luego de que este viernes por la noche elementos de la Fiscalía acudieron a su domicilio, en el fraccionamiento Las Ánimas, para ejecutar la orden de aprehensión.

Durante el cateo a la vivienda de Aguirre Morales se incautó dinero en efectivo en una caja fuerte, así como una camioneta Jeep Grand Cherokee, último modelo.

Cabe recordar que ese mismo día fue detenido el ex titular de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Antonio Valencia García, señalado de participar en un desfalco de 435 millones de pesos en 2013 y 2014.

Valencia García es imputado de los delitos de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y coalición, ilícitos en los que también está implicado el ex secretario de Finanzas, Mauricio Audirac Murillo, por lo que actualmente ambos tienen un año de prisión preventiva.

En la investigación que la fiscalía le sigue a Valencia, se menciona a Carlos Aguirre como quien le giró un oficio solicitándole en septiembre de 2013 que hiciera transferencias de las cuentas de CAEV a Sefiplan, por un monto de 215 millones de pesos.

Antecedentes

En noviembre de 2016, la Contraloría General del Estado presentó cuatro denuncias penales en contra de ex servidores públicos de la Sefiplan, entre ellos al ex tesorero y actual diputado federal por Cosamaloapan Tarek Abdalá Saad, así como a Aguirre Morales.

Las otras dos denuncias fueron contra Carolina Estrada Acosta y Alejandro Morales Reyes.

Trascendió que desde agosto pasado, Aguirre Morales promovió el amparo 735/2016 ante el Juzgado Segundo de Distrito en Xalapa, el cual le concedió la suspensión provisional contra mandamientos ministeriales o judiciales que lo priven de su libertad, sin embargo actualmente la FGE mantiene una orden de aprehensión en su contra.

Luego de la salida de la Secretaría de Finanzas de Salvador Manzur Díaz en mayo de 2013, acusado de desviar recursos de programas sociales para campañas políticas, el exgobernador Javier Duarte le dio posesión a Aguirre Morales como encargado de despacho de la Sefiplan.