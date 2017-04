Dale Dale – Cobran a Valencia, traición de sobrino

Cobran a Valencia, traición de sobrino

El que ha de seguir pensando que el destino lo puede alcanzar es el yerno de Francisco Valencia, Tato Vega Yunes, que apenas hace menos de un año se casó con la hija de Valencia. Para quien no lo sabe o recuerda, Eduardo Tato Vega Yunes es hijo de Norma Yunes de Vega, hermana del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Para el gobernador panista su sobrino Tato es un judas de la familia. Hace cinco años este sobrino, apoyado por su tío Miguel Ángel, compitió por el PAN a la diputación federal del distrito de Xalapa Rural. Quedó prácticamente empatado con el candidato del PRI, Alejandro Montano, y la pelea por la diputación se resolvió a favor del priista. Pero curiosamente el Tato se dio por vencido rápidamente y no agotó las instancias legales para ganar. En cambio, rápidamente Vega Yunes se incorporó al gobierno de Javier Duarte, donde tuvo los cargos de subsecretario de Sedesol estatal y relevó a su suegro Valencia en las últimas semanas en la CAEV.

Dicen sus familiares, los que permanecieron en el PAN, que “vendió” la elección del 2012 a cambio de dinero y cargos públicos en el gobierno de Duarte.

Así que había un triple motivo para proceder contra Paco Valencia, mejor conocido como “Vinissimo” por el nombre de su lujoso restaurante, primero porque intentó sabotear la alianza PAN-PRD del año pasado, la que ganó el gobierno de Veracruz, ya que él se movió con sus contactos con los mandos perredistas y estuvo cerca de lograrlo. En segundo: indirectamente, le dan su “llegue” al sobrino, cobrándose parcialmente su traición; y tercero, lo menos: el suegro Valencia, según el Orfis, le “metió el diente” por 25 millones a la CAEV.

Pitazo a Carlos “Agarra”

Más escándalo han hecho por el supuesto “cateo” a Casa de Carlos Aguirre, el ex tesorero y ex subsecretario de Finanzas del estado en los dos últimos sexenios priistas. En realidad lo pusieron sobre aviso, la pregunta es ¿quién? Ahora a ver dónde y cuándo lo encuentran, porque en su residencia de súper lujo del fraccionamiento El Lago en Xalapa, sólo dicen haber encontrado dinero en billetes de 500 y en un sobre amarillo, sin decir el tamaño de la caja ni del sobre, así que dejan a la especulación cuánto dinero encontraron.

Aguirre fue el hombre clave de Duarte en el manejo de los miles de millones, que se movieron ilegalmente en efectivo, desde que Duarte era secretario de Finanzas de Fidel Herrera. Era el hombre de total confianza de Duarte, tan era así que colaboradores de mayor rango, secretarios de gabinete, le tenían envidia y le tiraban pleitesía; filtraban estos funcionarios que era el más enriquecido de la pandilla, claro que con excepción de Javier Duarte.

Calderón atendido y cuidado como si fuera presidente

Mientras que Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, siguen con su gira artística en busca de la segunda presidencia de México, aunque el que mueve la batuta sea el ex presidente, para buscar la candidatura presidencial, teóricamente para su esposa Margarita, por lo que varios panistas fueron a la conferencia y reunión que organizaron en los salones del Hotel Galería Plaza ubicado junto a la plaza Américas, en Boca del Río, a los panistas no les importó que la cita fuera en horas de trabajo, se estacionaron en lugares prohibidos y de discapacitados. Eso sí, el Choriqueso, Marco Antonio Núñez se tomó durante la espera un frapucchino del Italian Coffee. Se ve que la dieta no le preocupa en lo más mínimo.

Todos tienen su guarura

Este nuevo gobierno tan autonombrado el gobierno del cambio, parece que sólo cambian a los guaruras de jefes, porque no sólo la Oficial Mayor de la Fiscalía, Gabriela Reva, trae personal oficial para cuidarla a ellas y a su familia, ahora también el director de Recursos Materiales trae quien lo cuide a él, a su esposa y a su hija, así que hasta al súper cuando van hacer las compras lleva Ligia Franco de Robles al chalán policía ministerial que le tienen asignado, quien tiene hasta que andar atrás de la hija desde que su papá, Kiko Robles, se ha convertido en funcionario. Ven burro y que todos se les antoja viaje y más si se trata de tener servicio gratis.