El fugaz romance de Camila y el Chicharito

Ciudad de México

La actriz Camila Sodi reveló en una entrevista con Adela Micha que no hay más romance entre ella y el futbolista Javier Chicharito Hernández.

Micha platicó con Sodi para la revista Vanity Fair, en cuyo portal se puede apreciar el video de la charla.

Sodi inició la plática hablando del acoso de los medios que ha enfrentado desde que tenía 13 años. “La Camila Sodi que crearon los medios no soy yo”.

Comentó que decidió hablar por ella y sus hijos y por la gente que ha sufrido de bullying.

Acerca del romance con el futbolista, que se destapó luego de que fueran captados muy románticos en París en febrero, Sodi comentó que ya no continúa la relación y señaló que la presión mediática fue un factor importante.

El romance entre ambos famosos fue fugaz, pues apenas se les había visto juntos el pasado febrero.

La revista ¡Hola! publicó imágenes de ambos disfrutando de un paseo romántico por París.

Ninguno confirmó el romance, pero con motivo del 14 de febrero publicaron en sus redes sociales mensajes de amor que parecían llevar dedicatoria.

Sodi y Chicharito no volvieron a ser captados juntos y apenas hace un par de semanas Camila generó sospechas sobre el estatus de su relación, pues la grabaron en un video donde hacía “lip sync” de la canción “Te quedó grande la yegua”.

Finalmente, Camila confirmó a Micha que no se pudo dar el romance con el futbolista.

“Fue demasiada presión de los medios, no pudimos, estábamos en una relación a distancia y fue demasiado. Mucho escarnio, mucha cosa encima de algo muy bonito, mucha cosa muy fea que no tenía que ver con nosotros”, explicó.