No les pagan a trabajadores de Salud desde enero

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Trabajadores del programa de Salud Reproductiva de la Mujer denunciaron que desde enero pasado no han recibido el pago de sus salarios.

Al respecto, Héctor Juárez Díaz señaló que existe incertidumbre entre los trabajadores por la falta de pago, pero también por la contratación de personal en este rubro.

Narró que en esta situación se encuentran todos los trabajadores de este programa en las doce jurisdicciones sanitarias, más los que se ubican en el Hospital de Río Blanco, Poza Rica, el General de Veracruz, del Centro de Alta Especialidad Doctor Rafael Lucio y del Centro de Cancerología Doctor Miguel Dorantes Mesa.

Dijo que aunque generalmente el recurso federal llega en marzo; es decir, con dos meses de atraso, esperaban que este año así fuera, pero ya inició abril y los pagos no se han hecho.

Al manifestarse en la Secretaría de Salud, refirió que las autoridades estatales se comprometieron a pagar el 15 de marzo; sin embargo, esto no ocurrió.

El trabajador señaló que esto significaría esperar hasta finales de mayo o inicios de junio para recibir su sueldo y que “soportar” tantos meses sin salario es casi imposible.

Por ello, Juárez Díaz no descartó que vayan a parar labores si la autoridad no hace el pago inmediato de sus salarios, aunque dijo que dependerá de los acuerdos a los que se lleguen.